Несправність бензонасоса - причина відкликання близько 1,5 млн автомобілів Toyota

12:45 29 жовтня Київ, Україна

З повідомлення Autonews стало відомо, що концерн Toyota відкликає 1,5 млн автомобілів на доопрацювання, причиною цьому послужила несправність бензонасоса.



39 моделей, які були випущені з 2017 по 2020 роки, направляються в дилерські центри на ремонт. Для вирішення проблеми компанія замінить насос. Всі роботи по вирішенню проблем будуть проводитися коштом виробника.



Джерело зазначає, що у всіх випадках мова йде про бензонасоси відомої компанії Denso. Водночас в Toyota відмовилися відповісти на питання, чи були у відзивної кампанії безпосередні приводи - наприклад, аварії або пожежі через відмову деталі.