Нафтові санкції проти Росії призведуть до трансформації ринку нафтопродуктів - NYT

17:19 02 лютого Київ, Україна

Санкції проти російських нафтопродуктів, що набирають чинності з 5 лютого, призведуть до масштабної трансформації цього ринку. Такого висновку дійшли опитані виданням The New York Times експерти та аналітики.

Вони вважають, що і Європа, і росія втратять від обмежень мільярди доларів, проте суворіші наслідки будуть для Москви, оскільки Європа вже запаслася паливом і підготувалася до потенційних шоків, спричинених зміною основних постачальників.



Обмеження працюватимуть за тим самим принципом, що й нафтові санкції. Коаліція західних країн представить «стелю» цін на нафтопродукти високої та низької переробки, передбачається, що вони будуть нижчими за поточні ринкові показники, що має знизити фінансові надходження для росії. Європі ці заходи загрожують стрибком цін на нафтопродукти, насамперед дизельне паливо та бензин, проте довгострокових проблем експерти не прогнозують — Європа протягом кількох місяців готувалася до санкцій та створила стратегічний резерв.

"Росія втратила свого найважливішого клієнта", - наводить видання слова голови Міжнародного енергетичного агентства (МЕА).

Для Росії ж наслідки набагато серйозніші, стверджує видання.. У 2021 році на росію припадало близько половини всіх постачань дизельного палива, або близько 700 тисяч барелів на добу.. Експерти очікують, що росія спробує перенаправити вивільнені потоки в країни, які готові будуть продовжувати працювати з москвою, йдеться про вже звичні Китаї, Індії та Туреччини — ключових споживачів і бенефіціарів війни, а також країни Південної Африки та Азії.. Проблема в тому, що ці ринки давно налаштовані та адаптовані під паливо з Саудівської Аравії, Іраку, Кувейту, Нігерії, США, ОАЕ та Індії, вихід на ці ринки коштуватиме Росії дорого — доведеться надавати серйозний дисконт, а довге логістичне плече буде додатковим фактором. зниження доходів.

"Ймовірно, відбудеться одна велика гігантська перестановка", - оцінює перспективи переділу ринку виконавчий директор з переробки та маркетингу в S&P Global Хеді Граті.

Деякі аналітики, однак, дещо стриманіше дивляться на готовність Європи до санкцій. За їхніми словами, Європа зазнає значних втрат через ті ж причини, що й росія — переналаштування ринків разом із підвищеним логістичним плечем призведуть до зростання вартості нафтопродуктів на місцевих ринках, чому явно не будуть раді вантажні компанії та прості споживачі.

«Ціни на всі продукти повинні будуть піднятися вище. Європа відчує це особливо сильно», — упевнений Річард Бронз, голова відділу геополітики дослідницької фірми Energy Aspects.

Європейські наслідки санкцій багато в чому впиратимуться в непрямі фактори — зростання китайської економіки, а також погодні умови всередині самої Європи. Тепла погода може значно знизити попит на пальне, тоді наслідки санкцій пройдуть значно м'якше. Також багато залежить від швидкості перебудови логістичних потоків із нафтопродуктами з інших країн.