Нафтогазова розвідка Анкари привела до продовження санкцій щодо Туреччини

17:34 06 листопада Київ, Україна

У зв'язку з тим, що Туреччина продовжує ігнорувати вимоги ЄС і не припиняє свої розвідувальні роботи в водах Східного Середземномор'я, Рада ЄС продовжила ще на рік санкції проти двох її громадян.



Про це повідомляється в комюніке Ради.



"Таким чином, Європейський Союз збереже свою здатність вводити цільові обмежувальні заходи відносно осіб або організацій, відповідальних або причетних до незаконного буріння вуглеводню в Східному Середземномор'ї", - йдеться в повідомленні.



Санкції передбачають заборону на в'їзд до країн Європейського Союзу, а також заморожування активів для фізичних та юридичних осіб. Крім того, структурам і особам Євросоюза заборонено надавати кошти тим, хто знаходиться в списку санкцій. Зараз в ньому дві фізичні особи.



Слід зауважити, що режим санкцій проти незаконної бурової діяльності в Східному Середземномор'ї ґрунтується на висновках Ради ЄС від 14 жовтня 2019 року, "коли ЄС підтвердив свою повну солідарність з Кіпром щодо поваги його суверенітету і суверенних прав відповідно до міжнародного права".



Своєю чергою, турецька влада продовжує ігнорувати цю позицію Європейського Союзу. Останні кілька місяців Анкара веде нафтогазову розвідку в водах, які Греція вважає своєю винятковою економічною зоною. Такі ж претензії в бік Туреччини лунають і від Кіпру.