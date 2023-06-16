Нафта рф продовжує проникати до Європи: Індія стає ключовим транзитним пунктом

10:16 22 травня Київ, Україна

Проігнорувавши ембарго, російські посередники у третіх країнах, особливо в Індії, продовжують постачати нафту до Європейського Союзу.



Згідно з інформацією, опублікованою Spiegel, щодня щонайменше два танкери з російською нафтою прибувають у порти Індії, що становить близько 70 танкерів на місяць. Деяка частина цієї нафти згодом знаходить свій шлях до ЄС.



ЄС запровадив кілька пакетів санкцій проти росії з початку конфлікту з Україною. З грудня 2022 року російську нафту заборонено до ввезення в ЄС морським шляхом, а з лютого 2023 року введено ембарго на дизельне паливо та бензин.



Однак це не означає, що російська нафта припинила потрапляти до Європи у переробленому вигляді. Тепер це стало дорогим та складним процесом із використанням довгих транзитних маршрутів.



Аналітична компанія Kpler, що спеціалізується на аналізі даних, відстежує маршрути танкерів та вантажних суден, вивчаючи глобальні ланцюжки поставок. За їхніми даними, після введення санкцій світові перевезення нафти перерозподілилися.



Танкери, що перевозять російську нафту, прямують на схід - до Туреччини, Саудівської Аравії і, особливо, в Індію, а не на захід до країн ЄС.



Індія має у своєму розпорядженні кілька нафтопереробних заводів на своєму західному узбережжі, включаючи найбільший у світі.



Тут російська нафта піддається переробці в бензин та дизельне паливо. І, здається, ці продукти повертаються до Європи.



За даними компанії Kpler, у квітні Індія поставила в ЄС більше палива, ніж будь-коли раніше, випереджаючи навіть Саудівську Аравію. Ці дві країни заповнюють більшу частину пропуску, що виник у постачанні палива до Європи після введення ембарго в лютому.



Важливо відзначити, що той факт, що російська нафта повертається до Європи у вигляді продуктів переробки, насправді не є незаконною.



Продукти переробки вважаються індійськими, і нафтопереробний завод "Вадинар" в Індії належить російській нафтовій компанії "Роснефть" на 50%.