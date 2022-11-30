Недостатньо реформ: Єврокомісія не хоче виділяти 7,5 млрд євро Угорщині

Європейська комісія рекомендує заморозити виділення Угорщині 7,5 мільярда євро через повільне впровадження реформ у країні та відповідно ризик для бюджету ЄС.
Про це йдеться на офіційному сайті Єврокомісії.
Про це йдеться на офіційному сайті Єврокомісії.
У ЄС заявили, що жодні платежі по RRF неможливі, поки Угорщина повністю і правильно не запровадить усі 27 суперважливих етапів.
Таким чином Європейська комісія вирішила зберегти свою початкову пропозицію від 18 вересня про призупинення 65% зобов'язань за трьома операційними програмами в рамках політики згуртованості на суму 7,5 млрд євро.
Що цьому передувало
Раніше стало відомо, що Європейська комісія планує рекомендувати скоротити фінансування адміністрації прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана через занепокоєння хабарництвом в Угорщині.
Угорщина стала першою країною, щодо якої провели розслідування відповідно до нових правил, що дозволяють ЄС карати членів, які підривають його фінансові інтереси. Комісія витратила місяці на розслідування руйнування верховенства права під час більш як десятирічного перебування Орбана при владі, пише Bloomberg.
Кабінет міністрів Орбана, який втратив доступ до фінансування блоку в очікуванні результатів розслідування, сподівається залучити понад 40 мільярдів євро фінансування ЄС до 2027 року. Нещодавно він запропонував створити антикорупційне агентство та внести зміни до низки законів, зокрема, щодо державних закупівель, щоб розвіяти занепокоєння виконавчої влади ЄС.
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