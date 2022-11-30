Недостатньо реформ: Єврокомісія не хоче виділяти 7,5 млрд євро Угорщині

16:24 30 листопада Київ, Україна

Європейська комісія рекомендує заморозити виділення Угорщині 7,5 мільярда євро через повільне впровадження реформ у країні та відповідно ризик для бюджету ЄС.



Про це йдеться на офіційному сайті Єврокомісії.

"Ми вважаємо, що Угорщина недостатньо просунулась у своїх реформах і має домогтися основних етапів для своїх фондів відновлення та стійкості. "Незважаючи на те, що низка реформ була проведена або перебуває на стадії реалізації, Угорщина не змогла належним чином реалізувати основні аспекти необхідних 17 заходів щодо виправлення становища, як вона зобов'язалася", - йдеться у заяві.

У ЄС заявили, що жодні платежі по RRF неможливі, поки Угорщина повністю і правильно не запровадить усі 27 суперважливих етапів.