"Недоброзичливці" Білорусі змінили методи атаки - Лукашенко виступив зі зверненням

12:11 26 травень Київ, Україна

Невизнаний президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що "недоброзичливці" переступили безліч червоних ліній і перейшли від організації бунтів до етапу удушення країни.

Про це він сказав на зустрічі з парламентаріями, членами Конституційної комісії і представниками органів держуправління, пише БЕЛТА.

"Як ми і прогнозували, наші недоброзичливці ззовні, так і всередині країни, змінили методи атаки на державу. Вони переступили безліч червоних ліній, перейшли межі здорового глузду і людської моралі", - сказав він.

За його словами, білоруська держава в зародку придушила хвилю неонацизму.

"Наші дії могли здатися надмірними тим, хто виправдовує їхнє злодіяння. Але ця стратегія життєво важлива для країни", - заявив Лукашенко.

За його словами, "жодна країна в світі не стикалася з таким багатоплановим, багаторівневим терором".

"Сучасний світ зіткнувся з новим викликом. Пандемія не тільки вбиває людей, а й деформує свідомість. Вона перекроює всю систему світоустрою. Ламає сформовані економіко-логістичні зв'язки. Скажу більше: під шумок сильні світу цього ведуть переділ сфер впливу. І голоси середніх і малих держав нікого не цікавлять. Питання вирішуються насамперед коштом добробуту і національних інтересів цих малих і середніх народів. Протягом 2020 року на Білорусь чинився безпрецедентний тиск. Ви цьому були свідками. Жодна країна в світі не стикалася з таким багатоплановим, багаторівневим терором", - заявив Лукашенко.

Також в ході виступу він закликав Захід припинити санкційний тиск на Білорусь.

"На Заході не могли домовитися про введення проти нас санкцій. Литва і Польща оскаженіло вимагали санкцій. Польща взагалі поводиться зухвало... Справедливість на нашому боці. Зупиніться!.. Вас потрібно зупинити сьогодні, інакше завтра буде пізно... якщо готуєте санкції, то не забудьте компенсувати наші витрати на законні антитерористичні заходи", - заявив він.

Лукашенко також заявив, що "наше суспільство готове стати форпостом Нової Євразії".

"Ми повинні зберегти свою країну і передати своїм дітям в нормальному стані. Час обрав нас. Ми опинилися на передовій нової не холодної, вже крижаної війни. І вистояти може держава, яка не піддасться гібридному тиску. Звертаюся до всієї світової спільноти: немає сенсу хитати Білорусь!", - сказав він.

Також Лукашенко заявив, що Білорусь стала експериментальним майданчиком для "кидка на Схід".

"Мета зрозуміла. Кому вигідно демонізувати Білорусь, ми теж знаємо. Ми невелика країна, але ми відповімо адекватно. У світі є подібні приклади. А перш ніж робити різкі необдумані рухи, згадайте, що Білорусь - це центр Європи. І якщо тут щось спалахне, це чергова світова війна", - сказав він.

Він зауважив, що в цій війні Білорусь не розраховує на перемогу. "Розумні люди розуміють, що відбувається. А тих, хто стоїть за провокацією, просто запитаю: невже ви не розумієте, якими катастрофічними наслідками це загрожує? Віддаєте ви собі звіт в своїх діях? Адже знаєте, що справедливість на нашому боці і відповідати все одно доведеться. Зупиніться!" - закликав Лукашенко.