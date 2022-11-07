Нещодавні запуски ракет КНДР були імітацією ударів по Південній Кореї - Reuters

10:16 07 листопада Київ, Україна

Північна Корея заявила в понеділок, що її нещодавні ракетні пуски були імітацією ударів по Південній Кореї та Сполучених Штатах, оскільки дві країни провели "небезпечні військові навчання".



Про це повідомляє Reuters.

"Минулого тижня Північна Корея випробувала кілька ракет, у тому числі, можливо, міжконтинентальну балістичну ракету, що вийшла з ладу, а також випустила сотні артилерійських снарядів у море, оскільки Південна Корея і Сполучені Штати провели шестиденні повітряні навчання", - йдеться в повідомленні.





У відповідь офіційні особи Південної Кореї та США зазначили, що



Крім того, представник Об'єднаного комітету начальників штабів Південної Кореї заявив, що південнокорейський корабель виявив уламки, які вважають частиною північнокорейської балістичної ракети малої дальності. Це перший випадок, коли північнокорейська балістична ракета впала поблизу південнокорейських вод. За словами чиновника, рятувальне судно ВМС Південної Кореї використало підводний зонд для вилучення та аналізу частин ракети.



Північнокорейські військові також заявили, що 2 листопада вони запустили дві "стратегічні" крилаті ракети у бік вод південнокорейського Ульсана, міста на південно-східному узбережжі країни, де знаходяться атомна електростанція та великі промислові парки. Південнокорейські офіційні особи назвали цю заяву "невірною" і заявили, що не виявили поблизу жодних ракет. При цьому аналітики кажуть, що деякі фотографії пусків, опубліковані північнокорейськими державними ЗМІ, схоже, були перероблені фото ранніх запусків.



У той самий час аналітики помітили на фотографіях, опублікованих державними ЗМІ Північної Кореї, новий тип або варіант міжконтинентальної балістичної ракети, про який раніше не повідомляли. При цьому північнокорейські військові заявили, що спільні навчання Південної Кореї та США під назвою "Vigilant Storm" були "відкритою провокацією, спрямованою на навмисну ескалацію напруженості" та "небезпечними військовими навчаннями дуже агресивного характеру". До того ж армія Півночі також заявила, що провела дії, що імітують атаки на авіабази та літаки, а також на велике південнокорейське місто, щоб "розбити наполегливу військову істерію ворогів".У відповідь офіційні особи Південної Кореї та США зазначили, що КНДР здійснила вкрай масштабний запуск бойових ракет, встановивши одноденний рекорд таких пусків, а також заявили, що Пхеньян провів технічну підготовку до випробування ядерного пристрою вперше з 2017 року.Крім того, представник Об'єднаного комітету начальників штабів Південної Кореї заявив, що південнокорейський корабель виявив уламки, які вважають частиною північнокорейської балістичної ракети малої дальності. Це перший випадок, коли північнокорейська балістична ракета впала поблизу південнокорейських вод. За словами чиновника, рятувальне судно ВМС Південної Кореї використало підводний зонд для вилучення та аналізу частин ракети.Північнокорейські військові також заявили, що 2 листопада вони запустили дві "стратегічні" крилаті ракети у бік вод південнокорейського Ульсана, міста на південно-східному узбережжі країни, де знаходяться атомна електростанція та великі промислові парки. Південнокорейські офіційні особи назвали цю заяву "невірною" і заявили, що не виявили поблизу жодних ракет. При цьому аналітики кажуть, що деякі фотографії пусків, опубліковані північнокорейськими державними ЗМІ, схоже, були перероблені фото ранніх запусків.У той самий час аналітики помітили на фотографіях, опублікованих державними ЗМІ Північної Кореї, новий тип або варіант міжконтинентальної балістичної ракети, про який раніше не повідомляли.

"Це не зазначено в їхній заяві, але дизайн не відповідає тому, що ми бачили раніше", - сказав Анкіт Панда, експерт із ракет з Фонду Карнегі за міжнародний мир.

Він сказав, що пуск міг бути платформою для розробки ракетних підсистем, включаючи, можливо, засіб для декількох головних частин з незалежним наведенням, що дозволяють одній ракеті скидати ядерні боєголовки на різні цілі.. На його думку, йдеться про міжконтинентальну балістичну ракету.



Джордж Вільям Герберт, ад'юнкт-професор Центру досліджень у галузі нерозповсюдження та консультант з ракет, сказав, що на зображеннях видно те, що виглядає як новий носовий обтічник північнокорейської міжконтинентальної балістичної ракети "Хвасон-15", вперше випробуваної у 2017 році. За його словами, носовий обтічник має іншу форму і здається більше, ніж необхідно для ядерного пристрою потужністю від 200 до 300 кілотонн, заявленого у державних ЗМІ та, ймовірно, випробуваного у 2017 році.



Герберт сказав, що така форма більше підходить для однієї великої боєголовки, аніж кількох боєголовок меншого розміру.