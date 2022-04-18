«Нічим ремонтувати»: у рф очікується дефіцит лайнерів Superjet 100

16:07 18 квітня Київ, Україна

Відразу кілька російських авіакомпаній заявили про ризики призупинення польотів літаків Sukhoi Superjet 100. Через західні санкції їм просто нема чим ремонтувати двигуни лайнерів.



Так, гендиректор "ІрАеро" Юрій Лапін попередив губернатора Іркутської області Ігоря Кобзєва, що авіакомпанії не можуть підтримувати технічну придатність російсько-французьких двигунів SaM146. У короткостроковій перспективі це загрожує зупинкою парку Superjet.

Про це йдеться у листі Лапіна від 5 квітня. Його справжність підтвердило джерело в «ІрАеро».



Двигуни випускала франко-російська компанія PowerJet. Вона відмовилася співпрацювати з росією наприкінці березня.



Про проблеми з обслуговуванням двигунів Superjet повідомили менеджери ще трьох авіакомпаній. Один з них сказав, що якщо все залишиться так, його авіакомпанія припинить перевезення пасажирів на SSJ вже восени цього року.



Проблеми з авіапарком та запчастинами для літаків виникли після запровадження санкцій Заходу, які забороняють співпрацю іноземних виробників із російськими авіакомпаніями.



Раніше губернатор Хабаровського краю Михайло Дегтярьов повідомив, що запасу комплектувальних для виробництва Sukhoi Superjet 100 на заводі в Комсомольську-на-Амурі вистачить лише до кінця 2022 року.



Близькомагістральні літаки Superjet у максимальній компоновці перевозять 103 пасажирів. За даними Транспортної клірингової палати, в 2019 році до пандемії коронавірусу такі літаки перевезли 5,7 млн осіб, або 4,4% від загального пасажиропотоку всіх авіакомпаній росії.