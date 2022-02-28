Незважаючи на хворобу, Трамп не має наміру переносити дебати

05:49 07 жовтень Київ, Україна

15 жовтня в США запланований другий раунд дебатів між Дональдом Трампом і кандидатом від демократів Джо Байденом. Директор з комунікації кампанії Трампа Тім Мурті запевнив, що президент США, який зараз хворіє на коронавірус, планує особисто взяти в них участь.

Своєю чергою Байден заявив, що якщо до моменту проведення другого раунду дебатів Трамп все ще буде заражений коронавірусом, то їх слід перенести.

Про це повідомляє Reuters, «Якщо у нього все ще буде COVID-19, нам не слід проводити дебати», - сказав Байден.

Другі теледебати Трампа і Байдена за графіком повинні пройти 15 жовтня в Маямі, а треті - 22 жовтня в Нешвіллі.

2 жовтня Дональд Трамп оголосив, що у них з дружиною Меланією виявили коронавірус. Наступного дня президента США госпіталізували через хворобу.

5 жовтня Трамп покинув Національний військово-медичний центр Уолтера Ріда.