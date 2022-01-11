"Не допоможе ніякий ребрендинг": в РФ оголосили про розпуск штабів Навального

12:39 29 квітень Київ, Україна

Координатор роботи мережі штабів Навального в регіонах Росії Леонід Волков оголосив про офіційний їхній розпуск.



Про це стало відомо в четвер, 29 квітня.

"Збереження роботи мережі штабів Навального в нинішньому вигляді неможливе: вона негайно буде підведена під статтю про екстремізм і спричинить кримінальні терміни для тих, хто працює в штабах, хто співпрацює з ними, хто їм допомагає", - йдеться у підписі до відео на YouTube-каналі Волкова.

За його словами, тепер опозиціонерам "не допоможе ніякий ребрендинг".

"Ми не зможемо навіть удавати, що це тепер якась інша організація - лише "експерти" зі Слідчого комітету вирішуватимуть, це інша організація або та ж сама, і тут вже не треба бути експертом, щоб передбачити, що вони вирішать. На жаль, працювати в таких умовах неможливо. Ми офіційно розпускаємо мережу штабів Навального", - додав опозиціонер.

У той самий час Волков обіцяв, що активісти продовжать працювати в іншому форматі.

"Немає більше мережі штабів Навального, але є десятки потужних і крутих регіональних політиків, є тисячі їхніх прихильників, є сильні і самостійні політичні організації, які будуть займатися розслідуваннями і виборами, громадськими кампаніями і мітингами", - пояснив Волков.

Він висловив думку, що чотири роки штабів Навального були не дарма: "Ми з вами посіяли по всій Росії насіння свободи, вони дадуть сходи, вони проростуть".