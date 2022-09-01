Не допоміг навіть президент Ізраїлю: агентство «Сохнут» йде з росії

Навіть незважаючи на зусилля президента Ізраїлю Іцхака Герцога, єврейське агентство «Сохнут» офіційно припинить діяльність та присутність у росії.
Про це повідомляє The Jerusalem Post із посиланням на високопоставлене джерело.
Співробітники агентства перенесуть усі операції з росії до Ізраїлю. Все, що можна зробити онлайн, наприклад, процес алії (репатріації), буде виконуватися в цифровому вигляді.
Співробітники агентства перенесуть усі операції з росії до Ізраїлю. Все, що можна зробити онлайн, наприклад, процес алії (репатріації), буде виконуватися в цифровому вигляді.
Також агенція змінить модель роботи своїх благодійних фондів.
Напередодні роботу в росії єврейського агентства «Сохнут», до якого виникли претензії у російського мін'юсту, обговорили президенти росії та Ізраїлю, володимир путін та Іцхак Герцог. Відчутних результатів вони не дали.
У липні московське управління мін'юсту направило до Басманного суду позов про ліквідацію російського представництва «Сохнута». Джерела Jerusalem Post уточнювали, що агентству ставлять у провину незаконний збір персональних даних. У кремлі закликали не політизувати ситуацію навколо агенції «Сохнут» та не проєктувати її на весь комплекс російсько-ізраїльських відносин.
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