Не допоміг навіть президент Ізраїлю: агентство «Сохнут» йде з росії

10:07 11 серпня Київ, Україна

Навіть незважаючи на зусилля президента Ізраїлю Іцхака Герцога, єврейське агентство «Сохнут» офіційно припинить діяльність та присутність у росії.

Про це повідомляє The Jerusalem Post із посиланням на високопоставлене джерело.



Співробітники агентства перенесуть усі операції з росії до Ізраїлю. Все, що можна зробити онлайн, наприклад, процес алії (репатріації), буде виконуватися в цифровому вигляді.

«Єврейське агентство вестиме всю свою роботу з репатріації з Ізраїлю, онлайн або телефоном», - сказало джерело видання.

Також агенція змінить модель роботи своїх благодійних фондів.

"Вони не займатимуться якоюсь фізичною діяльністю в росії після відходу з росії, але фінансуватимуть місцеві заходи або надсилатимуть тимчасових педагогів з Ізраїлю", - повідомив співрозмовник The Jerusalem Post.

Напередодні роботу в росії єврейського агентства «Сохнут», до якого виникли претензії у російського мін'юсту, обговорили президенти росії та Ізраїлю, володимир путін та Іцхак Герцог. Відчутних результатів вони не дали.

«Зумовлено, що контакти щодо цього будуть продовжені по лінії відповідних відомств обох країн», — йдеться у пресрелізі кремля.

У липні московське управління мін'юсту направило до Басманного суду позов про ліквідацію російського представництва «Сохнута». Джерела Jerusalem Post уточнювали, що агентству ставлять у провину незаконний збір персональних даних. У кремлі закликали не політизувати ситуацію навколо агенції «Сохнут» та не проєктувати її на весь комплекс російсько-ізраїльських відносин.