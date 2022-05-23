Не треба купувати крадене українське зерно – Зеленський у Давосі

14:08 23 травня Киев, Украина

Виступаючи сьогодні, 23 травня, на економічному форумі у Давосі, президент Володимир Зеленський закликав допомогти Україні у боротьбі з крадіжками росією українського зерна.

"Зерно щодня крадеться російськими військовими, потім привозиться кораблями до тих чи інших країн. Ми намагаємося дуже швидко реагувати, ми працюємо на рівні МЗС з посольствами тих країн, які не є дружніми", - сказав він. "Я думаю, якщо ти розумієш, звідки це зерно, звідки везе росія, як ти можеш його купувати нелегітимно і тільки тому, що воно продається дешевше?" – додав він. "Потрібно, щоб на рівні дипломатів нам допомагали, тому що ми поодинці не можемо з цим боротися", - звернувся до світових лідерів Зеленський.

Відповідаючи на запитання, що б він сказав політичним лідерам, які зібралися в Давосі, Зеленський сказав: "Якщо кожен із вас, я знаю, що у вас великі проблеми і не кажу, що ми - пріоритет, у вас свої держави, свої питання, але , гадаю, ми можемо втратити ці цінності у світі, якщо ми втратимо їх в Україні".

"Дуже вас прошу, прокидаючись вранці, крім своїх питань, є такий відомий вираз, поставте собі питання, що ти зробив для України сьогодні?" - сказав він.

Раніше радник постпреду України при ООН Сергій Дворник заявив у Раді безпеки ООН, що країни, які купуватимуть у росії вкрадену в Україні сільськогосподарську продукцію, можна вважати причетними до злочину викрадення.

За даними МЗС на 13 травня, росія вкрала в України 500 тисяч тонн зерна.