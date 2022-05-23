Не треба купувати крадене українське зерно – Зеленський у Давосі

Виступаючи сьогодні, 23 травня, на економічному форумі у Давосі, президент Володимир Зеленський закликав допомогти Україні у боротьбі з крадіжками росією українського зерна.
Відповідаючи на запитання, що б він сказав політичним лідерам, які зібралися в Давосі, Зеленський сказав: "Якщо кожен із вас, я знаю, що у вас великі проблеми і не кажу, що ми - пріоритет, у вас свої держави, свої питання, але , гадаю, ми можемо втратити ці цінності у світі, якщо ми втратимо їх в Україні".
Раніше радник постпреду України при ООН Сергій Дворник заявив у Раді безпеки ООН, що країни, які купуватимуть у росії вкрадену в Україні сільськогосподарську продукцію, можна вважати причетними до злочину викрадення.
За даними МЗС на 13 травня, росія вкрала в України 500 тисяч тонн зерна.
Добавить комментарий (Появится после модерации)
Комментарии