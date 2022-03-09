Не хотіли воювати з Україною: у Росії спалили військкомат
07:24 09 березень Київ, Україна
В одному із російських міст спалили військкомат, щоб уникнути призову на війну в Україну.
"Я пофарбував ворота у кольори прапора України і написав: "Я не піду вбивати братів!", після чого переліз паркан, облив фасад бензином, розбив вікна та відправив у них коктейлі Молотова", - повідомив росіянин, який це зробив.
Він хотів знищити архів із особистими справами призовників, щоб завадити мобілізації призовників у окрузі.
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