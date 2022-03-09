Не хотіли воювати з Україною: у Росії спалили військкомат

07:24 09 березень Київ, Україна

В одному із російських міст спалили військкомат, щоб уникнути призову на війну в Україну.

"Я пофарбував ворота у кольори прапора України і написав: "Я не піду вбивати братів!", після чого переліз паркан, облив фасад бензином, розбив вікна та відправив у них коктейлі Молотова", - повідомив росіянин, який це зробив.
Він хотів знищити архів із особистими справами призовників, щоб завадити мобілізації призовників у окрузі.