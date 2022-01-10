Названий ТОП-10 кращих країн, щоб пережити пандемію

09:43 28 квітень Київ, Україна

ТОП-10 країн складено, враховуючи широкий спектр даних: ефективність боротьби з пандемією, показники смертності, кількість тестувань і вакцинація населення.

Про це сказано в рейтингу Covid Resilience Ranking від Bloomberg у вівторок, 27 квітня.
 
Кращою країною для життя в період пандемії коронавірусу визнали Сінгапур. Раніше лідером була Нова Зеландія. Обидві країни підтримують рівень поширення вірусу на досить низькому рівні, що дозволило повернути життя громадян в нормальне русло, але в Сінгапурі останнім часом активніше йде вакцинаційна кампанія.
"Сінгапур вже ввів кількість вакцин, еквівалентну п'ятій частині населення країни. В цьому аспекті боротьби з пандемією вірусу такі країни, як Нова Зеландія, Австралія і Тайвань, відстають", - сказано в доповіді.
Деякі інші країни впали в рейтингу стійкості до коронавірусу попри зростання показників вакцинації. У Польщі та Канаді послабили обмеження, що призвело до зростання зараження мутованими штамами COVID-19.

ТОП-10 рейтингу виглядає так:
  1. Сінгапур;
  2. Нова Зеландія;
  3. Австралія;
  4. Ізраїль;
  5. Тайвань;
  6. Південна Корея;
  7. Японія;
  8. Об'єднані Арабські Емірати;
  9. Фінляндія;
  10. Гонконг.
Відзначимо, що рейтинг стійкості до COVID-19 оновлюється щомісяця. Враховуються показники такі, як кількість нових випадків зараження і померлих, темпи вакцинації, мобільність суспільства, індекс людського розвитку і ВВП. У список входять 52 країни, чий ВВП до пандемії перевищував $200 млрд.