Названий ТОП-10 кращих країн, щоб пережити пандемію

ТОП-10 країн складено, враховуючи широкий спектр даних: ефективність боротьби з пандемією, показники смертності, кількість тестувань і вакцинація населення.
Про це сказано в рейтингу Covid Resilience Ranking від Bloomberg у вівторок, 27 квітня.
Кращою країною для життя в період пандемії коронавірусу визнали Сінгапур. Раніше лідером була Нова Зеландія. Обидві країни підтримують рівень поширення вірусу на досить низькому рівні, що дозволило повернути життя громадян в нормальне русло, але в Сінгапурі останнім часом активніше йде вакцинаційна кампанія.
Деякі інші країни впали в рейтингу стійкості до коронавірусу попри зростання показників вакцинації. У Польщі та Канаді послабили обмеження, що призвело до зростання зараження мутованими штамами COVID-19.
ТОП-10 рейтингу виглядає так:
ТОП-10 рейтингу виглядає так:
- Сінгапур;
- Нова Зеландія;
- Австралія;
- Ізраїль;
- Тайвань;
- Південна Корея;
- Японія;
- Об'єднані Арабські Емірати;
- Фінляндія;
- Гонконг.
Відзначимо, що рейтинг стійкості до COVID-19 оновлюється щомісяця. Враховуються показники такі, як кількість нових випадків зараження і померлих, темпи вакцинації, мобільність суспільства, індекс людського розвитку і ВВП. У список входять 52 країни, чий ВВП до пандемії перевищував $200 млрд.
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