Назвав війну війною: російський депутат отримав реальний термін у справі про "фейки"

15:34 08 липня Київ, Україна

Муніципальний депутат Красносільського району росії Олексій Горінов отримав 7 років в'язниці за публічний виступ проти війни в Україні.

Це вперше, коли громадянин росії отримує реальний термін у справі про "фейки".



Вирок ухвалив Міщанський районний суд, його оголосила суддя Олеся Менделєєва. Горінова визнали винним у поширенні "фейків" про російську армію з використанням службового становища "за мотивами політичної ненависті".



Під час оголошення вироку депутат тримав плакат із написом «Вам ще потрібна ця війна?». Один із судових приставів намагався загородити його від фотографів.

Справу проти Горінова порушили після того, як на засіданні ради депутатів 15 березня він назвав війну війною, а не "спеціальною військовою операцією" і заявив, що російське керівництво несе відповідальність за загибель українських дітей.



Чоловік посперечався з іншим депутатом щодо проведення конкурсу дитячих малюнків. Горінов вважав, що під час війни такий конкурс виглядатиме як «бенкет під час чуми». Його підтримала мундеп Олена Котьоночкіна - вона теж стала фігуранткою кримінальної справи, але встигла залишити росію. Її заарештували заочно.



За версією прокуратури, Горінов і Котьоночкіна "вступили в злочинну змову", вирішивши "дискредитувати" російські війська на засіданні ради депутатів, хоча розуміли, що "викличуть у громадян почуття тривоги, страху, занепокоєння та незахищеності з боку держави".



Колега муніципальних депутатів, опозиціонер Ілля Яшин раніше повідомив, що побував на допиті у цій справі як свідок. За його словами, справу порушили за заявами депутатів держдуми Олександра Хінштейна та Олега Леонова.



Розслідування зайняло лише п'ять днів: з 26 квітня до 1 травня. При цьому Горінов перебував у СІЗО майже три місяці. Він розповів, що має туберкульоз, і поскаржився на ненадання належної медичної допомоги.



Суд у справі Горінова був частково закритим, оскільки представники прокуратури вважали, що глядачі і журналісти, які приходять до зали засідань, могли чинити "психологічний тиск" на свідків звинувачення.



Під час останнього слова Горінов знову висловився проти війни.