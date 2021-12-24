Повені в Бангладеш - 217 осіб загинуло

В результаті найпотужніших мусонних дощів, які не припиняються вже півтора місяці, в Бангладеш загинуло 217 осіб. Без даху над головою залишилися 850 тисяч місцевих жителів. Серед жертв більшість потонули, а деяких покусали змії або вбила блискавка.

Як зазначає Міністерство охорони здоров'я країни, 47 тисяч місцевих жителів через забруднення води заразилися різними вірусами. Також близько двох мільйонів людей потребують гуманітарної допомоги.

В Офісі ООН підкреслили, що в рамках програми допомоги нужденним в Бангладеш планується виділення 40 мільйонів доларів.

Раніше ми писали, що третина Бангладеш пішла під воду. Через це жителям країни загрожує продовольча катастрофа. Зараз затопленої залишається третя частина території країни. Це найбільша повінь з 1988 року.