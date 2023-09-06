Повінь викликала часткове руйнування греблі в Норвегії

08:39 10 серпня Київ, Україна

На сході Норвегії вода прорвала греблю електростанції після кількох днів сильних повеней. Гребля Браскерейдфосса на найбільшій норвезькій річці Гломма не змогла відкрити свої люки після того, як було затоплено диспетчерську.



Про це повідомило норвезьке комунальне підприємство Hafslund.



Зазначається, що в результаті шторму "Ганс" у річці велика кількість води. Розглядалося кілька різних заходів, які забезпечують відведення води повз електростанцію, у тому числі й вибухові роботи.



Як пише агентство Reuters, можливість підірвати один із люків 45-річної дамби розглядала місцева поліція. Однак згодом вирішили не вдаватися до таких методів, оскільки вибух було б важко контролювати.

"Збитки від можливого вибуху... були б настільки великі, що він не мав би жодного сенсу", - сказав Фредрік Томсон із місцевої поліції.

Поліція побоюється, що міст у Браскерейдфоссі може впасти. Водночас у поліції запевняють, що загрози для мешканців не буде навіть якщо дамба зруйнується повністю. Влада запевнила, що всіх, хто має бути евакуйований в цьому районі, вже евакуйовано.