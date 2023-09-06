Повінь в Іспанії: троє загинули, ще троє зникли безвісти

08:32 05 вересня Київ, Україна

Сильні дощі та шторм у центральній Іспанії призвели до раптової повені, яка перетворила вулиці на річки бруду та обрушила мости.



Про це повідомляє Deutsche Welle.



Шторм приніс у регіон божевільний вітер, блискавки та град у вихідні. Він також завдав великої шкоди: знищив багато автомобілів, зламав дерева та перекрив дороги, лінії метро та високошвидкісні залізничні сполучення.



У Толедо, приблизно за 50 км від Мадрида, відправили гелікоптери, щоб рятувати людей, які опинилися в пастці на дахах своїх будинків. Троє людей загинули у сільській місцевості навколо Толедо, де у неділю було зафіксовано рекордні 90 літрів опадів на квадратний метр.



Влада розшукує трьох осіб, які досі вважаються зниклими безвісти. Декілька ліній метро в центрі Мадрида були закриті через повінь.



Метеорологічна служба AEMET знизила тривогу для Мадрида до жовтого з максимального червоного в неділю. Шторм віддалявся від країни увечері у понеділок.



Вчені попереджають, що екстремальні погодні умови, такі як хвилі спеки та шторми, стають дедалі частішими та інтенсивнішими через зміну клімату, спричинену спалюванням викопного палива.