Повінь в Індії: 10 людей загинули, 82 зникли безвісти

10:06 05 жовтня Київ, Україна

Щонайменше 10 людей загинули в індійському штаті Сіккім внаслідок повені. Ще 82 особи, у тому числі 23 військовослужбовці, вважаються зниклими безвісти.
 
Про це повідомляє видання Al Jazeera.

Сильні дощі спричинили розлив льодовикового озера Лонак, що спричинило катастрофічні повені в регіоні.

За даними Індійського метеорологічного департаменту (IMD), у штаті Сіккім випала п'ятикратна норма випадів, що не є характерним для осені у віддаленому регіоні Гімалаїв.
"Зараз із різних місць вилучили 10 тіл. Ще щонайменше 82 вважаються зниклими безвісти, 22 особи отримали поранення, деякі з них у тяжкому стані", - сказав головний секретар штату В. Б. Патхак.
Метеорологічний департамент Індії попередив про зсуви та збої в авіарейсах, оскільки прогнозується, що сильний дощ продовжуватиметься протягом наступних двох днів у деяких частинах Сіккіма.