Повінь в Індії: 10 людей загинули, 82 зникли безвісти

Щонайменше 10 людей загинули в індійському штаті Сіккім внаслідок повені. Ще 82 особи, у тому числі 23 військовослужбовці, вважаються зниклими безвісти.
Про це повідомляє видання Al Jazeera.
Сильні дощі спричинили розлив льодовикового озера Лонак, що спричинило катастрофічні повені в регіоні.
За даними Індійського метеорологічного департаменту (IMD), у штаті Сіккім випала п'ятикратна норма випадів, що не є характерним для осені у віддаленому регіоні Гімалаїв.
Сильні дощі спричинили розлив льодовикового озера Лонак, що спричинило катастрофічні повені в регіоні.
За даними Індійського метеорологічного департаменту (IMD), у штаті Сіккім випала п'ятикратна норма випадів, що не є характерним для осені у віддаленому регіоні Гімалаїв.
Метеорологічний департамент Індії попередив про зсуви та збої в авіарейсах, оскільки прогнозується, що сильний дощ продовжуватиметься протягом наступних двох днів у деяких частинах Сіккіма.
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