Повінь на сході Італії призвела до загибелі понад десяти людей

11:52 18 вересня Київ, Україна

Внаслідок повені у східному італійському регіоні Марку загинули 11 людей, серед них дитина. Ще двоє людей вважаються зниклими безвісти. Такі дані у суботу, 17 вересня, привело видання ANSA з посиланням на місцеву владу.

Як зазначено, досі шукають восьмирічну дівчинку та 56-річну жінку.

Зазначається, що через паводок 150 людей евакуйовано.. Водночас керівництво регіону закликає людей залишатися вдома та переміститися на верхні поверхи, оскільки знову очікуються зливи.. Не виключаються й нові евакуації.

Крім того, з обережності всі торгові центри на околицях закрили, заборонено рух деякими місцевими дорогами.

За даними ANSA, Рада міністрів ввела у Марку надзвичайний стан і затвердила перший транш фінансування у розмірі п'ять мільйонів євро.

Нагадаємо, в ніч на 16 вересня на регіон несподівано обрушилася потужна злива. За кілька годин випало близько 400 мм опадів, у кількох містах затопило вулиці, будинки та дороги.

Влада назвала удар стихії "водяною бомбою".

А ось жертвами повеней у Пакистані стали близько тисячі людей - CNN