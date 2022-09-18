Повінь на сході Італії призвела до загибелі понад десяти людей

Внаслідок повені у східному італійському регіоні Марку загинули 11 людей, серед них дитина. Ще двоє людей вважаються зниклими безвісти. Такі дані у суботу, 17 вересня, привело видання ANSA з посиланням на місцеву владу.
Як зазначено, досі шукають восьмирічну дівчинку та 56-річну жінку.
Зазначається, що через паводок 150 людей евакуйовано.. Водночас керівництво регіону закликає людей залишатися вдома та переміститися на верхні поверхи, оскільки знову очікуються зливи.. Не виключаються й нові евакуації.
Крім того, з обережності всі торгові центри на околицях закрили, заборонено рух деякими місцевими дорогами.
За даними ANSA, Рада міністрів ввела у Марку надзвичайний стан і затвердила перший транш фінансування у розмірі п'ять мільйонів євро.
Нагадаємо, в ніч на 16 вересня на регіон несподівано обрушилася потужна злива. За кілька годин випало близько 400 мм опадів, у кількох містах затопило вулиці, будинки та дороги.
Влада назвала удар стихії "водяною бомбою".
А ось жертвами повеней у Пакистані стали близько тисячі людей - CNN
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