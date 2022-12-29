Повінь на Філіппінах забрала життя близько 40 осіб

16:36 29 грудня Київ, Україна

Зливи викликали повінь на Філіппінах, яка торкнулася більше ніж 480 000 людей у десяти регіонах країни.

Про це повідомляє Національна рада щодо попередження ризиків та ліквідації стихійних лих.





Кількість загиблих зросла до 40 осіб, ще 25 людей вважаються зниклими безвісти. 11 людей отримали травми.

В евакуаційних центрах перебувають 101,6 тисячі людей. Зафіксовано 418 пов'язаних із ударом стихії інцидентів, серед яких зсуви ґрунту.

Стихія пошкодила 3,32 тис. будинків і знищила ще 746 на суму 41,8 млн песо ($744,2 тис.). Збитки, завдані 43 інфраструктурним об'єктам, оцінюються в 51,5 млн песо ($916,8 тис.), сільському господарству - в 208,5 млн песо ($3,7 млн).

Повені пошкодили 125 доріг та 13 мостів, порушено роботу 19 морських портів.

У 63 містах було зафіксовано перебої в електропостачанні, але у 60 воно вже відновлене, у чотирьох муніципалітетах зберігаються проблеми з водопостачанням.