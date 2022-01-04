Навальний в Німеччині в статусі особливого гостя

За даними, в клініці «Шаріте» (Берлін) знаходиться на лікуванні Олексій Навальний, якому привласнили особливий статус «гість канцлера». Клініка, де знаходиться російський політик - під цілодобовою охороною.

За інформацією, саме статус дозволяє забезпечувати цілодобову поліцейську охорону Навальному в німецькій столиці.

При цьому, як зазначив Тео Коль, керівник бюро ZDF в Берліні, "мова не йде про політичний сигнал" Москві, але просто є "бюрократичної хитрістю", яка дає владі ФРН можливість охороняти політика.

"Те, що він не є представником державної влади, тут не має ніякого значення", - зазначив телеканал.

Також в Мережі з'явилася інформація, що біля клініки, де лікують Навального, чергують кілька автобусів поліції і близько 10 співробітників правоохоронних органів, які переміщаються по периметру групами по 2-5 осіб