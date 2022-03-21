Навальний розповів про 140-метрову «яхту Путіна» за 700 млн доларів

18:08 21 березня Київ, Україна





Одну з найбільших яхт у світі спустили на воду 2020 року. Наразі, за даними соратників Навального, судно знаходиться в порту на морському курорті Марина-ді-Каррара в італійській області Тоскана. За оцінкою сайту SuperYachtFan,



На яхті шість палуб. На головній палубі розташовані шість гостьових кают, парадна їдальня, спа-салон, масажні кабінети, сауни, спортзал, обладнання для дайвінгу та риболовлі, кажуть представники команди Навального. Газета The New York Times раніше в березні писала, що на човні є басейн з висувним дахом, який перетворюється на танцпол, а у ванних кімнатах висять позолочені світильники.



На яхті є два гелікоптери, а на головній палубі — ангар для гелікоптера. На одній із верхніх палуб знаходяться гігантська вітальня, їдальня, дві VIP-каюти та механічний рояль, який, за словами члена екіпажу, грає сам. Там розташована більярдна кімната, причому стіл обладнаний механізмом, який дозволяє йому не нахилятися при качці. На судні є три каміни: два газові та один дров'яний. Команда Навального вказує, що дров'яний камін - це величезна рідкість навіть для суперяхт.



Палубу власника яхти поділено на дві зони. Команда російського політика Олексія Навального випустила розслідування про 140-метрову яхту "Шахерезада" ("Scheherazade"), якою, як стверджується, володіє президент Росії Володимир Путін. Розслідування вийшло на сайті та ютьюб-каналі Навального.Одну з найбільших яхт у світі спустили на воду 2020 року. Наразі, за даними соратників Навального, судно знаходиться в порту на морському курорті Марина-ді-Каррара в італійській області Тоскана. За оцінкою сайту SuperYachtFan, яхта коштує 700 мільйонів доларів (72,8 мільярда рублів за курсом ЦБ РФ на 21 березня).На яхті шість палуб. На головній палубі розташовані шість гостьових кают, парадна їдальня, спа-салон, масажні кабінети, сауни, спортзал, обладнання для дайвінгу та риболовлі, кажуть представники команди Навального. Газета The New York Times раніше в березні писала, що на човні є басейн з висувним дахом, який перетворюється на танцпол, а у ванних кімнатах висять позолочені світильники.На яхті є два гелікоптери, а на головній палубі — ангар для гелікоптера. На одній із верхніх палуб знаходяться гігантська вітальня, їдальня, дві VIP-каюти та механічний рояль, який, за словами члена екіпажу, грає сам. Там розташована більярдна кімната, причому стіл обладнаний механізмом, який дозволяє йому не нахилятися при качці. На судні є три каміни: два газові та один дров'яний. Команда Навального вказує, що дров'яний камін - це величезна рідкість навіть для суперяхт.Палубу власника яхти поділено на дві зони.

«Перша — зона господаря з його спальнею, окремим приватним спа-залом, ванною з джакузі, гардеробною та робочим кабінетом, — перераховує один із авторів розслідування Георгій Албуров. — А друга зона на цій палубі — зона супутниці власника, вона складається з величезної спальні, ванної джакузі та вбиральні».

Власник човна офіційно невідомий - у документах вказано офшор з Маршаллових островів. "Шахерезада" залишалася єдиною з 14 яхт довжиною понад 140 метрів, власника якої публічно не розкривали. Газета The New York Times писала, що, ймовірно, човном може володіти «близькосхідний мільярдер або росіянин із надзв'язками — навіть містер Путін», який перебуває під санкціями у США

та Євросоюзу.

Команда Навального не змогла документально підтвердити, що яхтою володіє Володимир Путін.. Але, як висловилася учасниця розслідування Марія Певчих, вони знайшли «кращий доказ», що човен справді належить Путіну, — на ньому працюють співробітники Федеральної служби охорони Росії (ФСТ) — відомства, яке насамперед займається захистом президента Росії.



Загалом на яхті, згідно зі списком екіпажу, отриманим розслідувачами, працюють 23 особи: капітан судна Гай Беннетт-Пірс — громадянин Великобританії, решта — громадяни Росії. Використовуючи паспортні дані членів екіпажу і витік даних авіаперельотів, учасники розслідування з'ясували, що люди, що працюють на судні, літають в Італію «як на вахту».



Старший помічник капітана судна Сергій Гришин, як показало розслідування, у телефонах різних людей записано як «Сергій фсо», а зареєстровано за адресою в Сочі, де знаходиться служба охорони на Кавказі ФСТ. На цій же адресі зареєстровані деякі інші члени екіпажу.

«Лише на перших двох аркушах списку екіпажу ми бачимо 23 особи, з яких майже половина має відношення до ФСТ. Не можемо вигадати кращого доказу того, що ця яхта належить Путіну. Навіть в Італії, за тисячі кілометрів від Москви, на ній працюють люди, які офіційно вважаються охоронцями та особистим персоналом Путіна», — заявила Марія Певчих.

Капітан корабля Гай Беннетт-Пірс у розмові з The New York Times заперечував, що Володимир Путін володіє яхтою або будь-коли перебував на ній.

«Я ніколи його не бачив. Я ніколи не зустрічався з ним», - сказав він.

Капітан судна зазначив, що власник човна не значиться в жодних списках санкцій, і не виключив, що судно належить росіянину. Він відмовився розкрити більше відомостей про особу власника, пославшись на угоду про нерозголошення.



Команда Навального вимагає заарештувати яхту «Шахерезада» та розкрити документи про те, хто, коли і як платив за будівництво, обробку та утримання цього судна.