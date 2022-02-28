Навальний дав інтерв'ю Дудю

12:18 06 жовтень Київ, Україна

Олексій Навальний і його дружина Юлія дали інтерв'ю популярному російському блогеру Юрію Дудю.

Опозиціонер розповів про події перед отруєнням, про своє самопочуття і зустрічі з канцлеркою Німеччини Ангелою Меркель. Крім того, Олексій і Юлія Навальні розповіли про плани повернутися в Росію і судові заборгованості, а також поділилися думкою про поправки до Конституції і «Розумне голосування».



Навальний сказав, що почуває себе «набагато краще, ніж 20 серпня». Момент, коли він втратив свідомість з Томська в Москву, він порівняв з поцілунком дементорів з книг про Гаррі Поттера: «Роулінг пише, що дементор тебе цілує, тобі не боляче, а життя - йде. Ось абсолютно не боляче, але головне відчуття, що поглинає тебе - "я зараз помру"».



За словами політика, за той час, поки він був без свідомості, він пережив півсмерть, кому і галюцинації від наркотиків: «Це не як в книжках, все дуже погано. Я не вірю, що хтось платить за це гроші». Про свій нинішній стан він сказав, що «якщо я буду пити воду з пляшки, то це буде маленький атракціон», але з кожним днем йому стає краще.



За годину після публікації інтерв'ю на YouTube воно набрало майже 500 тис. переглядів і понад 80 тис. лайків (майже на 8 млн підписників).