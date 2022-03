Навального засудили до дев'яти років колонії у справі про шахрайство та неповагу до суду

15:16 22 березня Київ, Україна





Раніше під час дебатів держобвинувач просив призначити Навальному 13 років позбавлення волі в колонії суворого режиму та штраф у розмірі 1,2 мільйона рублів.



У Твіттері Навального після оголошення вироку від його особи з'явився такий коментар:



9 років. Ну, як говорили герої мого улюбленого серіалу The Wire: You only do two days. Thatʼs the day you go in and the day you come out». У мене навіть була футболка з цим гаслом, але тюремна влада її вилучила, вважаючи підпис екстремістським.

Справу про шахрайство порушили наприкінці 2020 року. У Слідчому комітеті заявили, що Навальний витратив на особисті цілі 356 із 588 мільйонів рублів, перерахованих у різні фонди, зокрема, у ФБК. Справа про неповагу до суду з'явилася після процесу над Навальним за звинуваченням у наклепі на ветерана. Її завели наприкінці травня 2021 року. Пізніше ці дві справи поєднали в одну.



У ході судових слухань один із свідків звинувачення — колишній співробітник ФБК Федір Горожанко — відмовився у суді свідчити проти Навального та назвав процес «абсурдним та зрежисованим». Після цього Горожанко виїхав із Росії.