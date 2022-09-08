Навального позбавили права на адвокатську таємницю

Опозиціонеру Олексію Навальному заявили у колонії, що на нього більше не поширюється адвокатська таємниця. Тепер усі його листи читатиме адміністрація колонії.
Про це сам ув'язнений повідомив у своєму Telegram-каналі.
Засуджений політик також зазначив, що в адвокатській кімнаті колонії забили «крихітну щілину» для передачі документів. А з адвокатами він змушений тепер спілкуватися через подвійне пластикове скло, всередині якого ґрати.
Ув'язненому відмовилися пояснювати, за що конкретно його позбавили адвокатської таємниці, заявивши, що це «таємна інформація», яку йому знати не належить.. На думку самого опозиціонера, «влада могла тригернути» кілька речей: заклики до Заходу запровадити санкції проти російських бізнесменів та громадських діячів, які підтримують війну, «Розумне голосування» та створення профспілки ув'язнених. «На мене так усі три витівки класні», – зазначив політик.
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