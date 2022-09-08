Навального позбавили права на адвокатську таємницю

17:18 08 вересня Київ, Україна

Опозиціонеру Олексію Навальному заявили у колонії, що на нього більше не поширюється адвокатська таємниця. Тепер усі його листи читатиме адміністрація колонії.

Про це сам ув'язнений повідомив у своєму Telegram-каналі.

«Начальство урочисто оголосило: “Встановлено, що ви не припиняєте займатися своєю злочинною діяльністю, чините злочини прямо з місць позбавлення волі. А з спільниками спілкуєтеся через адвокатів. Тому адвокатську таємницю у вашому відношенні ми скасовуємо. Усі вхідні та вихідні адвокатські документи відтепер будуть перевірятися тривалістю три дні”», – написав опозиціонер.

Засуджений політик також зазначив, що в адвокатській кімнаті колонії забили «крихітну щілину» для передачі документів. А з адвокатами він змушений тепер спілкуватися через подвійне пластикове скло, всередині якого ґрати.

«Спілкування більше схоже на пантоміму, якщо чесно. Тепер, якщо адвокат хоче погодити зі мною проект скарги на колонію, він повинен віддати його самій колонії, та через три дні мені, а потім зворотна триденна дорога вже з моїми правками. Дуже зручно. Щоправда, від мого права на захист і так примарного вже й формально нічого не залишається», – зазначає Навальний.

Ув'язненому відмовилися пояснювати, за що конкретно його позбавили адвокатської таємниці, заявивши, що це «таємна інформація», яку йому знати не належить.. На думку самого опозиціонера, «влада могла тригернути» кілька речей: заклики до Заходу запровадити санкції проти російських бізнесменів та громадських діячів, які підтримують війну, «Розумне голосування» та створення профспілки ув'язнених. «На мене так усі три витівки класні», – зазначив політик.