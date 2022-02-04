Навального хочуть висунути на Нобелівську премію миру

15:25 17 вересень Київ, Україна

Вчені з відомих університетів почали процес висунення Олексія Навального на Нобелівську премію миру.

Про це повідомив професор Ратгерського університету Сергій Єрофєєв на своїй сторінці в Facebook.

"Низка професорів визнаних університетів, які займаються Росією, висунули його на Нобелівську премію миру. Процес висунення почали вчені, але це не означає, що не з'являться державні діячі або представники міжнародних організацій, які за ними рушать. У будь-якому випадку важливо пам'ятати, що першими виявились не політики, а саме вчені", - написав Єрофєєв.

За словами професора, серед вчених, які підтримують цю ідею, є ті, хто раніше негативно ставився до діяльності Навального, але поміняв свою думку.