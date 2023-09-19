Науседа обговорить підтримку України на зустрічах із лідерами Глобального Півдня
07:31 19 вересня Київ, Україна
Президент Литви Гітанас Науседа
пообіцяв порушити питання підтримки України під час зустрічей із лідерами держав Глобального Півдня на полях Генасамблеї ООН.
Про це повідомляє видання LRT.
"У ході переговорів багато уваги буде приділено формулюванню нашої єдиної позиції, особливо з представниками тих країн, які ми називаємо Глобальним Півднем і які мають дещо інше уявлення про процеси, що відбуваються", - зазначив Науседа.
Глобальним Півднем зазвичай називають держави Латинської Америки, Африки, Азії, крім Ізраїлю, Японії, Південної Кореї, Океанії, Австралії та Нової Зеландії.
Журналісти пишуть, що під час свого візиту до Нью-Йорка президент Литви зустрінеться з генсекретарем ООН Антоніо Гутеррешем.
"Ми підтримуємо ті ініціативи ООН, які допомагають Україні протистояти агресії і які спрямовані на притягнення росії до відповідальності за жахливі злочини, які вона вчиняє на території України, такі як викрадення дітей, злочин сексуального характеру", - поінформував політик.
Крім того, Науседа наголосив, що хоче сприяти вирішенню проблеми експорту українського зерна.
"Литва може зробити тут свій внесок. Альтернативний канал Литви, як і інших балтійських портів, добре відомий українській стороні та використовується. Найголовніше — усунути й досі наявні перешкоди і ті, що заважають розкрити потенціал цього каналу",
— додав президент.
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