Науковий експеримент: 15 добровольців проведуть 40 днів у печері

07:59 17 березень Київ, Україна

Через рік після першої ізоляції Covid у Франції, 15 жінок і чоловіків у віці від 27 до 50 добровільно погодилися жити в замкнутому просторі протягом 40 днів в печері.

Вони є частиною наукового експерименту під назвою Deep Time, першого в світі проєкту подібного роду. Експеримент пройде в печері в Арьєжі, на південному заході Франції.



Про це пише RFI.



Серед добровольців є біолог, ювелір, шкільний учитель математики, медсестра, нейробіолог, геофізик і кілька безробітних. Очолює загін добровольців дослідник Крістіан Клот, відомий мандрівник і глава науково-дослідного Інституту адаптації людини, мета якого - краще зрозуміти когнітивні і фізіологічні механізми адаптації людини до змін, швидких або довгострокових.





Клот відомий своїми самостійними експедиціями у важкодоступні регіони. У минулому каскадер і спортсмен-екстремал, він самотужки пройшов маршрути горами Ірану, Верхоянськими горами в Якутії, зробив вилазки в Патагонії і тропічні ліси Бразилії. Однак інші члени експерименту не так підготовлені до того, що їх чекає в печері.

Добровольці повинні будуть звикнути до температури в 12 градусів і повітрю печери 95%-ої вологості, а також до життя без природного світла. Електроенергію вони зможуть виробляти за допомогою системи водного велосипеда, а питну воду діставати з глибини в 45 метрів.

У печері обладнані окремі приміщення для сну, для проживання і для проведення досліджень топографії місця, його флори і фауни. В печеру доставлені 4 тонни припасів, призначених для добровольців.

Оснащена датчиками, команда буде в режимі реального часу пов'язана з дослідниками, які зможуть мати доступ до даних про стан когнітивних і емоційних функцій в таких умовах, що раніше не використовувалися. Печерний проєкт вже отримав назву Deep Time і триватиме до 22 квітня. "Втрата часу - це найбільша дезорієнтація, і саме цей аспект місія Deep Time хоче краще зрозуміти", - йдеться в повідомленні команди на вебсайті.



Крістіан Клот вже зазначив, що в своєму дослідженні надихався досвідом французького геолога Мішеля Сифра, який провів під землею в 1972 році близько шести місяців.