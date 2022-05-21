НАТО збільшив військовий бюджет-2021 на 5%

19:12 18 грудня Київ, Україна

НАТО затвердив цивільний і військовий бюджет на 2021 рік. Військовий бюджет традиційно покриває витрати на утримання персоналу військових командних структур НАТО, операційні потреби і програми, місії та операції Альянсу в усьому світі.

Про це повідомляється на сайті НАТО в п'ятницю, 18 грудня.

"Під час засідання Північноатлантичної ради 16 грудня 2020 союзники узгодили цивільний бюджет в обсязі 258,9 мільйона євро і військовий бюджет в обсязі 1,61 мільярда євро на 2021. Всі країни-члени роблять внесок в ці бюджети, виходячи з узгодженої формули витрат, розробленої на основі обсягів ВНП", - сказано в повідомленні.

Цивільний бюджет будуть використовувати для забезпечення персоналу, операційних і програмних витрат в брюссельській штаб-квартирі НАТО. Його збільшили на 0,9% в порівнянні з нинішнім. При цьому військовий бюджет покриває витрати на утримання персоналу військових командних структур НАТО, операційні потреби і програми, місії та операції НАТО в усьому світі. Ця складова була збільшена на 5%.



Крім того, в 2021 році 259,4 мільйона євро з військового бюджету будуть спрямовані на фінансування операцій і місій НАТО, включаючи операцію "Рішуча підтримка в Афганістані", підтримання миру в Косово (KFOR) та тренувальну місію НАТО в Іраку.



Нарешті, на додаток до Цивільного і Військового бюджету ще одним напрямком спільного фінансування НАТО буде "Програма інвестицій в сферу безпеки". Вона включає ключові витрати на розвиток інфраструктури, інвестиції в удосконалення системи військового управління. Для цієї програми в 2021 році встановлено "стелю" на рівні 710 мільйонів євро.