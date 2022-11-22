НАТО варто звернути увагу на участь білорусі у війні - Литва
13:59 21 листопада Київ, Україна
Альянсу варто помітити "фактор білорусі" у війні, яку росія веде проти України. Також не можна виключати небезпеку вторгнення до країн Балтії з території білорусі.
Про це заявив президент Литви Гітанас Науседа в інтерв'ю телеканалу "Сьогодні", опублікованому в понеділок, 21 листопада.
"Зараз на території білорусі знаходяться російські солдати, які готові вирушити в зони бойових дій в Україну. Але їх можуть відправити і на західний кордон. Нам треба про це думати. І саме тому ми звернулися до генерального секретаря НАТО
та комітетів Альянсу з проханням приділити більшу увагу фактору білорусі у цій війні", - зазначив литовський лідер.
Глава Литви також наголосив на очевидності того факту, що білорусь бере участь у війні проти України.
"Білорусь перебуває у повному розпорядженні росії для пересування військових у будь-які регіони - на захід чи південь", - зазначив він.
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