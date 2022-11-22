НАТО варто звернути увагу на участь білорусі у війні - Литва

13:59 21 листопада Київ, Україна

Альянсу варто помітити "фактор білорусі" у війні, яку росія веде проти України. Також не можна виключати небезпеку вторгнення до країн Балтії з території білорусі.

Про це заявив президент Литви Гітанас Науседа в інтерв'ю телеканалу "Сьогодні", опублікованому в понеділок, 21 листопада.

"Зараз на території білорусі знаходяться російські солдати, які готові вирушити в зони бойових дій в Україну. Але їх можуть відправити і на західний кордон. Нам треба про це думати. І саме тому ми звернулися до генерального секретаря НАТО та комітетів Альянсу з проханням приділити більшу увагу фактору білорусі у цій війні", - зазначив литовський лідер.



Глава Литви також наголосив на очевидності того факту, що білорусь бере участь у війні проти України.