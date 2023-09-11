НАТО проведе найбільші військові навчання з часів холодної війни

Наступного року НАТО готується провести найбільші з часів холодної війни бойові навчання спільного командування, щоб відпрацювати спроби Альянсу відбити російську агресію проти одного зі своїх членів.
Про це пише Financial Times із посиланням на представників НАТО.
Навчання Steadfast Defender проводяться в рамках швидкого переходу НАТО від реагування на кризи іншої стратегії, спричиненої вторгненням в Україну.
Як повідомили представники НАТО, навчання розпочнеться навесні наступного року і, як очікується, залучить від 500 до 700 повітряних бойових місій, понад 50 кораблів та близько 41 000 військовослужбовців. Вони призначені для моделювання потенційних маневрів проти ворога за моделлю коаліції на чолі з росією, яку для цілей навчань назвали Occasus.
Навчання також є першим з точки зору технічних можливостей, вони використовують реальні географічні дані для створення більш реалістичних сценаріїв для військ.
У навчаннях візьмуть участь Швеція, чия заявка на вступ до НАТО ще не ратифікована, Туреччина та Угорщина, завдяки чому загальна кількість залучених країн сягне 32.
Навчання проходитиме у Німеччині, Польщі та країнах Балтії у лютому та березні і є частиною нової стратегії навчання, згідно з якою військовий альянс проводитиме два великі навчання щорічно замість одного. НАТО також навчатиметься протидіяти терористичним загрозам поза своїми безпосередніми кордонами.
Навчання також розглядається як ключова частина демонстрації москви того, що альянс готовий воювати, заявили представники НАТО.
FT нагадала, що генсек НАТО Єнс Столтенберг заявив у червні минулого року, що альянс збільшить чисельність сил високої готовності з 40 тисяч до понад 300 тисяч. Це частина історичного перегляду, спрямованого на переведення альянсу у бік потужного військового потенціалу, на відміну від легких та мобільних сил, розгорнутих на Балканах та Афганістані.
Після цієї заяви лідери НАТО на саміті у Вільнюсі узгодили нові плани регіональної оборони та створення так званих Союзних сил реагування, багатонаціональних сил, здатних швидко реагувати на загрози.
Країни Балтії особливо голосно закликають НАТО зміцнити свій східний фланг, оскільки війська накопичуються на білоруському кордоні. Альянс розмістив багатонаціональні батальйони у країнах Балтії, щоб уповільнити просування будь-якого агресора у разі вторгнення. У червні Німеччина заявила, що постійно залишить у Литві 4000 військових.
Про це пише Financial Times із посиланням на представників НАТО.
Навчання Steadfast Defender проводяться в рамках швидкого переходу НАТО від реагування на кризи іншої стратегії, спричиненої вторгненням в Україну.
Як повідомили представники НАТО, навчання розпочнеться навесні наступного року і, як очікується, залучить від 500 до 700 повітряних бойових місій, понад 50 кораблів та близько 41 000 військовослужбовців. Вони призначені для моделювання потенційних маневрів проти ворога за моделлю коаліції на чолі з росією, яку для цілей навчань назвали Occasus.
Навчання також є першим з точки зору технічних можливостей, вони використовують реальні географічні дані для створення більш реалістичних сценаріїв для військ.
У навчаннях візьмуть участь Швеція, чия заявка на вступ до НАТО ще не ратифікована, Туреччина та Угорщина, завдяки чому загальна кількість залучених країн сягне 32.
Навчання проходитиме у Німеччині, Польщі та країнах Балтії у лютому та березні і є частиною нової стратегії навчання, згідно з якою військовий альянс проводитиме два великі навчання щорічно замість одного. НАТО також навчатиметься протидіяти терористичним загрозам поза своїми безпосередніми кордонами.
Навчання також розглядається як ключова частина демонстрації москви того, що альянс готовий воювати, заявили представники НАТО.
FT нагадала, що генсек НАТО Єнс Столтенберг заявив у червні минулого року, що альянс збільшить чисельність сил високої готовності з 40 тисяч до понад 300 тисяч. Це частина історичного перегляду, спрямованого на переведення альянсу у бік потужного військового потенціалу, на відміну від легких та мобільних сил, розгорнутих на Балканах та Афганістані.
Після цієї заяви лідери НАТО на саміті у Вільнюсі узгодили нові плани регіональної оборони та створення так званих Союзних сил реагування, багатонаціональних сил, здатних швидко реагувати на загрози.
Країни Балтії особливо голосно закликають НАТО зміцнити свій східний фланг, оскільки війська накопичуються на білоруському кордоні. Альянс розмістив багатонаціональні батальйони у країнах Балтії, щоб уповільнити просування будь-якого агресора у разі вторгнення. У червні Німеччина заявила, що постійно залишить у Литві 4000 військових.
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