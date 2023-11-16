НАТО придбає 6 нових літаків-розвідників, щоб відстежувати загрози з боку росії

"Літаки спостереження та управління мають вирішальне значення для колективної оборони НАТО, і я вітаю зобов'язання країн Альянсу інвестувати у висококласні можливості. Об'єднуючи ресурси, члени Альянсу можуть спільно купувати та керувати основними активами, придбання яких було б надто дорогим для окремих країн", - сказав він.



Нові літаки повинні замінити старіший парк літаків далекого радіолокаційного стеження AWACS.



Виробництво шести нових літаків Boeing E-7A Wedgetail має розпочатися найближчими роками, і очікується, що перший літак буде готовий до експлуатації до 2031 року. Це спільне придбання стало однією з найбільших закупівель засобів Альянсу в історії, проте вартість літаків не вказана.



E-7 Wedgetail – це вдосконалений літак раннього попередження та управління, що забезпечує ситуаційну поінформованість та функції командування та контролю. Оснащений потужним радаром, E-7 Wedgetail може виявляти ворожі літаки, ракети та кораблі на великих відстанях і може спрямовувати винищувачі НАТО на цілі. США, Великобританія та Туреччина також або літають на Wedgetail, або планують його використовувати. Він заснований на воєнізованій версії лайнера 737.



Очікується, що головною базою для E-7 буде авіабаза Гайленкірхен у Німеччині.