НАТО придбає 6 нових літаків-розвідників, щоб відстежувати загрози з боку росії

НАТО придбає шість літаків-розвідників Boeing E-7A Wedgetail, щоб зміцнити можливості Альянсу відстежувати загрози росії.
Про це повідомив генсек НАТО Єнс Столтенберг.
За словами Столтенберга, ці інвестиції в найсучасніші технології демонструють силу трансатлантичного оборонного співробітництва, "оскільки ми продовжуємо адаптуватися до більш нестабільного світу".
Нові літаки повинні замінити старіший парк літаків далекого радіолокаційного стеження AWACS.
Виробництво шести нових літаків Boeing E-7A Wedgetail має розпочатися найближчими роками, і очікується, що перший літак буде готовий до експлуатації до 2031 року. Це спільне придбання стало однією з найбільших закупівель засобів Альянсу в історії, проте вартість літаків не вказана.
E-7 Wedgetail – це вдосконалений літак раннього попередження та управління, що забезпечує ситуаційну поінформованість та функції командування та контролю. Оснащений потужним радаром, E-7 Wedgetail може виявляти ворожі літаки, ракети та кораблі на великих відстанях і може спрямовувати винищувачі НАТО на цілі. США, Великобританія та Туреччина також або літають на Wedgetail, або планують його використовувати. Він заснований на воєнізованій версії лайнера 737.
Очікується, що головною базою для E-7 буде авіабаза Гайленкірхен у Німеччині.
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