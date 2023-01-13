НАТО перекидає літаки радіолокаційного спостереження до Румунії

17:06 13 січня Київ, Україна





Про це повідомляє Авіаційне командування Північноатлантичний альянс готує розгортання літаків далекого радіолокаційного спостереження та наведення (АВАКС) у столиці Румунії, Бухаресті, через вторгнення росії в Україну.Про це повідомляє Авіаційне командування НАТО

"Оскільки незаконна війна росії в Україні продовжує загрожувати миру та безпеці в Європі, не повинно бути жодних сумнівів у рішучості НАТО захищати кожен дюйм території Альянсу", - заявила представниця НАТО Оана Лунгеску.

Чиновниця підкреслила, що використання літаків далекого радіолокаційного спостереження та наведення допоможуть заздалегідь виявляти літаки, які становлять потенційну небезпеку.

"Наш АВАКС може виявляти літаки за сотні кілометрів, що робить їх ключовим засобом для стримування та оборони НАТО", - додала вона.

Очікується, що літаки можуть прибути 17 січня 2023 р. і підтримуватимуть посилену присутність Альянсу в регіоні та стежитимуть за російською військовою активністю.