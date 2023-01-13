НАТО перекидає літаки радіолокаційного спостереження до Румунії

Північноатлантичний альянс готує розгортання літаків далекого радіолокаційного спостереження та наведення (АВАКС) у столиці Румунії, Бухаресті, через вторгнення росії в Україну.
Про це повідомляє Авіаційне командування НАТО.
Про це повідомляє Авіаційне командування НАТО.
Чиновниця підкреслила, що використання літаків далекого радіолокаційного спостереження та наведення допоможуть заздалегідь виявляти літаки, які становлять потенційну небезпеку.
Очікується, що літаки можуть прибути 17 січня 2023 р. і підтримуватимуть посилену присутність Альянсу в регіоні та стежитимуть за російською військовою активністю.
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