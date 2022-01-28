НАТО відкриє офіс зв'язку в Австрії

19:32 10 травень Київ, Україна

У штаб-квартирі НАТО відбулася зустріч генсека НАТО Йенса Столтенберга з міністром закордонних справ Австрії Александером Шелленбергом, сторони обговорювали питання партнерства Австрії з Північноатлантичним альянсом (НАТО).

НАТО і Австрія підписали угоду про відкриття офісу зв'язку НАТО у Відні. Це дозволить в майбутньому створити своє представництво при ОБСЄ та інших міжнародних організаціях у Відні. Церемонія підписання угоди відбулася в понеділок, 10 травня, повідомляє пресслужба НАТО.

"Після набуття чинності документа ця угода відкриє шлях до офіційного встановлення у Відні місії НАТО при ОБСЄ та інших міжнародних організаціях", - повідомили в Альянсі.

В ході зустрічі генсек НАТО привітав роль Австрії в підтримці міцних зв'язків між ЄС і НАТО, і важливість того, що на території цієї країни розміщена штаб-квартира ОБСЄ.





