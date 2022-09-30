НАТО засуджує анексію українських територій рф

19:38 30 вересня Київ, Україна

Генсек НАТО зазначив, що НАТО засуджує анексію українських територій рф, входження непідконтрольних Києву територій до складу росії не змінить рішучості Альянсу підтримувати Україну і надалі.


Про це повідомив Генсек НАТО Єнс Столтенберг на брифінгу.

За словами генсека, кожна демократична країна має право подавати заявку до НАТО, але рішення ухвалюватимуть консенсусом усі країни-члени альянсу.

Крім того, Столтенберг зазначив, що НАТО не радитиме Україні знизити бойову активність, щоб уникнути ескалації.

Столтенберг ще раз наголосив, що НАТО не є учасником конфлікту, але продовжуватиме підтримувати Україну.
 
"Це найбільша анексія територій Європи з часів Другої світової війни", - повідомив генсек НАТО Столтенберг.
 