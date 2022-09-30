Генсек НАТО зазначив, що НАТО засуджує анексію українських територій рф, входження непідконтрольних Києву територій до складу росії не змінить рішучості Альянсу підтримувати Україну і надалі.
Про це повідомив Генсек НАТО Єнс Столтенберг на брифінгу.
За словами генсека, кожна демократична країна має право подавати заявку до НАТО, але рішення ухвалюватимуть консенсусом усі країни-члени альянсу.
Крім того, Столтенберг зазначив, що НАТО не радитиме Україні знизити бойову активність, щоб уникнути ескалації.
Столтенберг ще раз наголосив, що НАТО не є учасником конфлікту, але продовжуватиме підтримувати Україну.
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