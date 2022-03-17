НАТО забезпечить захист союзників на Чорному морі

12:30 22 жовтня Київ, Україна

Для забезпечення захисту союзників на Чорному морі і в зв'язку з мілітаризацією анексованого Криму, НАТО посилює присутність військових на території Східної Європи.

Про це заявила постпред США при НАТО Кей Бейлі Хатчінсон під час онлайн-брифінгу.

"Росія зараз проводить мілітаризацію Криму, і з цієї причини ми повинні забезпечити захист всіх наших союзників на Чорному морі і в інших місцях. Тому у нас є ротація військ, наша спеціалізована передова присутність, яка включає східних союзників - Прибалтику, Польщу, звичайно, Румунію і Болгарію", - заявила вона.

Дипломат підкреслила, що мілітаризація Криму, який дуже близько розташований до багатьох союзників, і незаконна спроба відняти Крим в України, змусили НАТО до посиленої присутності, не на постійному рівні, а на рівні ротації сил, щоб запевнити, що триває стримування будь-яких подальших дій Росії.