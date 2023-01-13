НАТО направить до Румунії кілька літаків AWACS

11:50 13 січня Київ, Україна

НАТО хоче передислокувати кілька своїх літаків-розвідників AWACS, які зазвичай базуються в Німеччині, до Румунії.

Про це повідомляє Tagesschau.

Машини призначені для підтримки посиленої присутності альянсу в регіоні та моніторингу російської військової діяльності, повідомили у командуванні військово-повітряних сил НАТО.

Згідно з планами, AWACS прибудуть на авіабазу Отопені поблизу румунської столиці, Бухареста, наступного вівторка і залишаться там на кілька тижнів.

Аеродром знаходиться лише на відстані близько 200 кілометрів від східного кордону країни ЄС та НАТО з Україною.

AWACS базуються на літаках Боїнг 707 і завдяки своїй грибоподібній структурі радіолокації здатні знаходити та ідентифікувати інші літаки на відстані більше 400 кілометрів.