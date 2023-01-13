НАТО направить до Румунії кілька літаків AWACS

НАТО хоче передислокувати кілька своїх літаків-розвідників AWACS, які зазвичай базуються в Німеччині, до Румунії.
Про це повідомляє Tagesschau.
Машини призначені для підтримки посиленої присутності альянсу в регіоні та моніторингу російської військової діяльності, повідомили у командуванні військово-повітряних сил НАТО.
Згідно з планами, AWACS прибудуть на авіабазу Отопені поблизу румунської столиці, Бухареста, наступного вівторка і залишаться там на кілька тижнів.
Аеродром знаходиться лише на відстані близько 200 кілометрів від східного кордону країни ЄС та НАТО з Україною.
AWACS базуються на літаках Боїнг 707 і завдяки своїй грибоподібній структурі радіолокації здатні знаходити та ідентифікувати інші літаки на відстані більше 400 кілометрів.
Про це повідомляє Tagesschau.
Машини призначені для підтримки посиленої присутності альянсу в регіоні та моніторингу російської військової діяльності, повідомили у командуванні військово-повітряних сил НАТО.
Згідно з планами, AWACS прибудуть на авіабазу Отопені поблизу румунської столиці, Бухареста, наступного вівторка і залишаться там на кілька тижнів.
Аеродром знаходиться лише на відстані близько 200 кілометрів від східного кордону країни ЄС та НАТО з Україною.
AWACS базуються на літаках Боїнг 707 і завдяки своїй грибоподібній структурі радіолокації здатні знаходити та ідентифікувати інші літаки на відстані більше 400 кілометрів.
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