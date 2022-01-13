НАТО почала виведення військ з Афганістану

20:51 29 квітень Київ, Україна

Слідом за військами США, НАТО почала виведення своїх військ з Афганістану.

Про це з посиланням на джерело в штаб-квартирі Альянсу повідомляє ТАСС у четвер, 29 квітня.

"Виведення військових країн НАТО почалося, воно проходить в організованому і скоординованому режимі. Альянс надає пріоритетне значення забезпеченню повної безпеки наших солдатів і офіцерів в процесі виведення сил, рішення про яке було прийнято усіма союзниками [державами альянсу]", - сказав співрозмовник агентства.

Пізніше в НАТО підтвердили цю інформацію.



"Країни НАТО прийняли в середині квітня рішення про початок виведення контингенту місії "Рішуча підтримка" до 1 травня, і виведення військ почалося", - заявили в пресслужбі Альянсу.



Зараз контингент НАТО в Афганістані складає понад 10 тисяч осіб, Альянс має намір завершити їхнє виведення у вересні.