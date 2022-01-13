НАТО почала виведення військ з Афганістану

Слідом за військами США, НАТО почала виведення своїх військ з Афганістану.
Про це з посиланням на джерело в штаб-квартирі Альянсу повідомляє ТАСС у четвер, 29 квітня.
Пізніше в НАТО підтвердили цю інформацію.
"Країни НАТО прийняли в середині квітня рішення про початок виведення контингенту місії "Рішуча підтримка" до 1 травня, і виведення військ почалося", - заявили в пресслужбі Альянсу.
Зараз контингент НАТО в Афганістані складає понад 10 тисяч осіб, Альянс має намір завершити їхнє виведення у вересні.
"Країни НАТО прийняли в середині квітня рішення про початок виведення контингенту місії "Рішуча підтримка" до 1 травня, і виведення військ почалося", - заявили в пресслужбі Альянсу.
Зараз контингент НАТО в Афганістані складає понад 10 тисяч осіб, Альянс має намір завершити їхнє виведення у вересні.
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