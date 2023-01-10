НАТО та ЄС продовжили декларацію про співпрацю - Столтенберг

НАТО та Європейський Союз продовжили Декларацію про співробітництво. Про це повідомив Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг на брифінгу у вівторок, 10 січня.
За його словами, зі вступом Фінляндії та Швеції до НАТО Альянс захищатиме 96% громадян ЄС та більшу частку його території ніж будь-коли до того.
Як зазначив на спільному брифінгу голова Європейської Ради Шарль Мішель, російська агресія призвела до двох наслідків: вона зміцнила дві організації, ЄС та НАТО, та зблизила їх.
Він наголосив на продовженні покращення європейської безпеки.
За його словами, разом ЄС та його країни-члени виділили близько 50 мільярдів євро.
Крім того, президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що ЄС продовжить чинити тиск на рф і розширювати санкції проти білорусі та Ірану.
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