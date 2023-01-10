НАТО та ЄС продовжили декларацію про співпрацю - Столтенберг

16:08 10 січня Київ, Україна

НАТО та Європейський Союз продовжили Декларацію про співробітництво. Про це повідомив Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг на брифінгу у вівторок, 10 січня.

"Ми хочемо вивести партнерство між НАТО та ЄС на новий рівень для того, щоб відповідати зростанню геостратегічного протистояння, питанням стійкості та безпеки критичної інфраструктури", — сказав Столтенберг.

За його словами, зі вступом Фінляндії та Швеції до НАТО Альянс захищатиме 96% громадян ЄС та більшу частку його території ніж будь-коли до того.



Як зазначив на спільному брифінгу голова Європейської Ради Шарль Мішель, російська агресія призвела до двох наслідків: вона зміцнила дві організації, ЄС та НАТО, та зблизила їх.

“Ми сильніші. Путін хотів менше НАТО, але досяг протилежного та матиме ще більше НАТО, та ще більше ЄС", — сказав Мішель.

Він наголосив на продовженні покращення європейської безпеки.

“Вперше в історії ми надали легке озброєння Україні за допомогою нашого Європейського фонду миру всього лише за декілька годин після початку війни", — наголосив Мішель.

За його словами, разом ЄС та його країни-члени виділили близько 50 мільярдів євро.