НАТО готується протистояти агресії з боку Росії

Невгамовні амбіції господаря Кремля змушують замислитися європейських членів НАТО про можливу агресію росії проти Альянсу. Як лідер серед країн НАТО в Європі Німеччина відреагувала на такий виклик першою.
Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус під час візиту до командної академії Бундесверу в Гамбурзі 27 жовтня заявив, що країни мають бути готовими до агресії з боку Росії.
Пісторіус зазначив, що слід знову зміцнювати оборону країн Альянсу після більш ніж 30-річної перерви.
Міністр зазначив, що Німеччина розмістить частину своїх військ у Латвії і має взяти на себе міжнародне лідерство.
При цьому глава відомства наголосив, що "навіть якщо ситуація з безпекою у світі погіршуватиметься, то допомога Україні продовжиться".
Україна одержала від Німеччини новий пакет військової допомоги. Його головною особливістю став зенітно-ракетний комплекс середнього радіусу дії IRIS-T SLM.
Раніше Шольц закликав завершити війну за умов України. Канцлер вважає, що Володимир Путін почав війну, щоб задовольнити свої власні нездорові амбіції.
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