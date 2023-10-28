НАТО готується протистояти агресії з боку Росії

13:13 28 жовтня Київ, Україна

Невгамовні амбіції господаря Кремля змушують замислитися європейських членів НАТО про можливу агресію росії проти Альянсу. Як лідер серед країн НАТО в Європі Німеччина відреагувала на такий виклик першою.

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус під час візиту до командної академії Бундесверу в Гамбурзі 27 жовтня заявив, що країни мають бути готовими до агресії з боку Росії.

"Союзники по НАТО мають бути готові протистояти можливій загрозі з боку Росії", - закликав він.

Пісторіус зазначив, що слід знову зміцнювати оборону країн Альянсу після більш ніж 30-річної перерви.

"Знову, на жаль, набуває чинності стратегія стримування та захисту. Ми будемо готові до цього", - сказав він.

Міністр зазначив, що Німеччина розмістить частину своїх військ у Латвії і має взяти на себе міжнародне лідерство.

При цьому глава відомства наголосив, що "навіть якщо ситуація з безпекою у світі погіршуватиметься, то допомога Україні продовжиться".

"Ми будемо стурбовані Ізраїлем і, відповідно, ситуацією на Близькому Сході, проте ми не припинимо підтримувати Україну. Цю війну не буде забуто", - резюмував міністр.

Україна одержала від Німеччини новий пакет військової допомоги. Його головною особливістю став зенітно-ракетний комплекс середнього радіусу дії IRIS-T SLM.

Раніше Шольц закликав завершити війну за умов України. Канцлер вважає, що Володимир Путін почав війну, щоб задовольнити свої власні нездорові амбіції.