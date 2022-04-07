Ґвалтував дітей: колумбійська поліція затримала педофіла, який працював в дитячому садку

Чоловік, який працював помічником на кухні в дитячому садку Колумбії, підозрюється в зґвалтуванні 22 дітей у віці до чотирьох років.
Про це на пресконференції заявив мер міста Медельїн Даніель Кинтеро Кальє.
Згідно з інформацією, Маноло працював в дитячому садку помічником на кухні.
Чоловік звинувачується в зґвалтуванні щонайменше 22 дітей у віці до чотирьох років в дитячому центрі Pequeños Explorers.
З цієї нагоди висловився навіть президент країни Іван Дуке. Він висловив надію, що закон буде дотримуватися і, якщо чоловік винен, то він повинен бути строго покараний.
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