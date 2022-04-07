Ґвалтував дітей: колумбійська поліція затримала педофіла, який працював в дитячому садку

10:35 09 липня Київ, Україна

Чоловік, який працював помічником на кухні в дитячому садку Колумбії, підозрюється в зґвалтуванні 22 дітей у віці до чотирьох років.

Про це на пресконференції заявив мер міста Медельїн Даніель Кинтеро Кальє.

"Ми затримали Ісмаеля Даріо Лопера на прізвисько Маноло, щодо якого діє ордер на арешт за злочини, пов'язані з насильницькими діями сексуального характеру після сумних подій, що сталися в районі Санта-Крус", - заявив мер Медельіна.

Згідно з інформацією, Маноло працював в дитячому садку помічником на кухні.



Чоловік звинувачується в зґвалтуванні щонайменше 22 дітей у віці до чотирьох років в дитячому центрі Pequeños Explorers.



З цієї нагоди висловився навіть президент країни Іван Дуке. Він висловив надію, що закон буде дотримуватися і, якщо чоловік винен, то він повинен бути строго покараний.