Насильство і рання вагітність: в ООН закликали відкрити школи

20:07 28 липня Київ, Україна

Через пандемію COVID-19 більш ніж 600 млн школярів не можуть відвідувати школи, що згубно позначається в першу чергу на самих дітях.





Як відзначили в ООН, деякі школи зараз закриті на літні канікули, деякі - продовжують працювати. Але більш ніж 600 мільйонів школярів в країнах, де йде навчання, позбавлені можливості вчитися через пандемію.



Прессекретар ЮНІСЕФ Джеймс Елдер вважає несправедливим те, що в світі бари та заклади громадського харчування відкриваються першими. ООН закликає всі країни світу щонайшвидше відкрити школи всупереч пандемії COVID-19. Адже через їхнє тривалого закриття в світі збільшилася кількість насильства і ранньої вагітності серед дітей.Як відзначили в ООН, деякі школи зараз закриті на літні канікули, деякі - продовжують працювати. Але більш ніж 600 мільйонів школярів в країнах, де йде навчання, позбавлені можливості вчитися через пандемію.Прессекретар ЮНІСЕФ Джеймс Елдер вважає несправедливим те, що в світі бари та заклади громадського харчування відкриваються першими.

"Школи повинні закриватися останніми і відкриватися першими", - зазначив він.

За його словами, сьогодні перед багатьма лідерами держав стоїть складний вибір - вводити обмеження або стикатися з масовим поширенням небезпечної хвороби. У ЮНІСЕФ вважають, що школи все ж повинні бути відкритими.

"Є явні докази того, що початкові і середні школи не входять до переліку основних факторів передачі захворювання. При цьому втрати, пов'язані з тим, що діти не ходять до школи, можливо, ніколи не будуть відшкодовані", - заявив представник ЮНІСЕФ.

На сьогодні початкові і середні школи закриті в 19 країнах. Зокрема, в Азіатсько-Тихоокеанському регіоні під час пандемії майже в половині країн школи були закриті більше ніж на 200 днів. А в країнах Африки в школу зараз не ходять близько 40% всіх дітей шкільного віку (це 4 з 10 учнів).

"У цьому регіоні ми спостерігаємо повторне закриття шкіл через нещодавній сплеск COVID-19. При цьому більше 32 мільйонів дітей не відвідують школу через пандемію або не повернулися після того, як їхні школи відкрилися раніше", - сказав Джеймс Елдер.

Крім того, у багатьох школярів в країнах з низьким рівнем доходу немає комп'ютерів, смартфонів або навіть доступу в Інтернет, через що в умовах карантину вони практично повністю позбавлені можливості вчитися.



За словами Джеймса, в питанні відкриття шкіл мова йде не тільки про навчання, а й про безпеку. Замість уроків під час карантину дітям довелося зіткнутися з тривогою, насильством і підлітковою вагітністю.