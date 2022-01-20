Населення Росії залишає країну, а смертність у 1,4 раза перевищує народжуваність

12:39 04 вересень Київ, Україна

Російська Федерація зіткнулася з серйозною демографічною проблемою. Вже у 2020 році чисельність населення Росії може скоротитися на рекордні 340 тисяч осіб.



З офіційною заявою виступив заступник директора Інституту демографії НДУ ВШЕ Михайло Денисенко.

Він повідомив, що в питанні кількості населення країни вирішальні ролі грають три чинники: міграція, народжуваність і смертність. У Росії за 2020 рік всі три показники значно погіршилися. Населення залишає країну, а смертність у 1,4 раза перевищує народжуваність.



Відзначається, що показники смертності стали вищими через коронавірус на 3,1%. Показники народжуваності впали на 5,4%. За перше півріччя в РФ народилася 681 тисяча осіб, а загинуло 946 500 людей, населення скоротилося на 265 500 осіб. Експерт вважає, що спад населення РФ за 2020 рік може досягти показника в 420 тисяч осіб.