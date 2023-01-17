Населення Китаю скоротилося вперше за 60 років

До кінця 2022 року населення Китаю становило 1 411 750 000 осіб, до кінця 2021 року було більше на 850 тисяч. За минулий рік у країні народилося 9,56 млн дітей та померло 10,41 млн жителів.
Скорочення стало першим з 1961 р. – останнього року Великого китайського голоду, коли за три роки за Мао Цзедуна загинуло близько 15 млн осіб (тільки за офіційними даними).
Свою роль відіграли кризи у сфері здоров'я та економіки: сім'ї відкладали рішення завести дітей через коронавірус та жорстоку боротьбу з ним з боку влади, а також через погіршення економічної ситуації. Зростання ВВП минулого року виявилося найповільнішим з 1976 р. (за винятком ковідного 2020 р.).
Демографічні проблеми матимуть далекосяжні наслідки для китайської і, як наслідок, – усієї світової економіки. Китай, який за розміром ВВП зараз посідає друге місце у світі, довгий час був одним із найважливіших джерел робочих місць та попиту. Обміління цього джерела загрожує уповільненням темпів зростання. Крім того, співвідношення працюючих людей та пенсіонерів змінюється у гірший бік, що також лягає додатковим тягарем на економіку.
Демографічні проблеми матимуть далекосяжні наслідки для китайської і, як наслідок, – усієї світової економіки. Китай, який за розміром ВВП зараз посідає друге місце у світі, довгий час був одним із найважливіших джерел робочих місць та попиту. Обміління цього джерела загрожує уповільненням темпів зростання. Крім того, співвідношення працюючих людей та пенсіонерів змінюється у гірший бік, що також лягає додатковим тягарем на економіку.
Експерти ООН прогнозують, що до 2050 року населення Китаю скоротиться на 109 млн осіб, що більш ніж утричі перевищує їхній попередній прогноз у 2019 році, зазначає Reuters.
Агентство пише, що такий демографічний спад став наслідком політики Китаю «одна сім'я — одна дитина», запровадженої у період з 1980 по 2015 рік, а також високих цін на освіту, через які сім'ї часто відмовляються виховувати більше однієї дитини.
Жінок у репродуктивному віці (влада Китаю визначає, що до цієї категорії входять жінки 25-35 років) за минулий рік стало менше на 4 млн.
Агентство пише, що такий демографічний спад став наслідком політики Китаю «одна сім'я — одна дитина», запровадженої у період з 1980 по 2015 рік, а також високих цін на освіту, через які сім'ї часто відмовляються виховувати більше однієї дитини.
Жінок у репродуктивному віці (влада Китаю визначає, що до цієї категорії входять жінки 25-35 років) за минулий рік стало менше на 4 млн.
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