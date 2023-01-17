Населення Китаю скоротилося вперше за 60 років

11:54 17 січня Київ, Україна

До кінця 2022 року населення Китаю становило 1 411 750 000 осіб, до кінця 2021 року було більше на 850 тисяч. За минулий рік у країні народилося 9,56 млн дітей та померло 10,41 млн жителів.





Скорочення стало першим з 1961 р. – останнього року Великого китайського голоду, коли за три роки за Мао Цзедуна загинуло близько 15 млн осіб (тільки за офіційними даними).

Свою роль відіграли кризи у сфері здоров'я та економіки: сім'ї відкладали рішення завести дітей через коронавірус та жорстоку боротьбу з ним з боку влади, а також через погіршення економічної ситуації. Зростання ВВП минулого року виявилося найповільнішим з 1976 р. (за винятком ковідного 2020 р.).



Демографічні проблеми матимуть далекосяжні наслідки для китайської і, як наслідок, – усієї світової економіки. Китай, який за розміром ВВП зараз посідає друге місце у світі, довгий час був одним із найважливіших джерел робочих місць та попиту. Обміління цього джерела загрожує уповільненням темпів зростання. Крім того, співвідношення працюючих людей та пенсіонерів змінюється у гірший бік, що також лягає додатковим тягарем на економіку.

"Це воістину історичний поворотний момент, початок довгострокового і незворотного процесу скорочення населення", - говорить Ван Фен, експерт з китайської демографії з Каліфорнійського університету в Ірвайні (цитата з Financial Times).

Експерти ООН прогнозують, що до 2050 року населення Китаю скоротиться на 109 млн осіб, що більш ніж утричі перевищує їхній попередній прогноз у 2019 році, зазначає Reuters.



Агентство пише, що такий демографічний спад став наслідком політики Китаю «одна сім'я — одна дитина», запровадженої у період з 1980 по 2015 рік, а також високих цін на освіту, через які сім'ї часто відмовляються виховувати більше однієї дитини.



Жінок у репродуктивному віці (влада Китаю визначає, що до цієї категорії входять жінки 25-35 років) за минулий рік стало менше на 4 млн.