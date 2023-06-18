Населення Канади перевищило 40 мільйонів людей

08:43 18 червня Київ, Україна

За останніми даними, опублікованими Управлінням статистики Канади, населення цієї країни перевищило позначку 40 мільйонів осіб, згідно з повідомленням від CBC.



Федеральне Управління здійснює оцінку населення Канади в реальному часі за допомогою "годин населення". Історичний момент, коли кількість жителів перевищила позначку 40 мільйонів, було зафіксовано близько 22:00 за київським часом у п'ятницю.



Поточні темпи приросту населення Канади становлять 2,7%. Представники Управління наголосили, що це найвищий річний темп зростання з 1957 року, коли Канада перебувала у період післявоєнного бебі-буму.



Статистика також вказує, що минулого року населення Канади збільшилося на рекордні 1,05 мільйона людей, причому близько 96% цього приросту було зумовлено міжнародною міграцією.. Однак зростання населення також викликає виклики для країни, особливо у сфері житлового забезпечення.



За даними Канадської асоціації з нерухомості, ціни на житло в країні продовжують зростати. Упродовж чотирьох останніх місяців середня вартість канадського будинку на вторинному ринку постійно зростала. За останніми доступними даними за квітень середня ціна продажу будинку склала 716 тисяч канадських доларів.