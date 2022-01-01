На саміті з питань клімату, організованому США, виступила низка світових лідерів

17:48 22 квітень Київ, Україна

Сьогодні, в Міжнародний день землі, стартував Міжнародний кліматичний саміт, організований Сполученими Штатами Америки.

В рамках кліматичного саміту виступили лідери США, Китаю, Франції, Німеччини, Росії, Індії, Канади, Японії та інші.



Саміт відкрив президент США Джо Байден, який позначив мету країни до 2050 року - припинити шкідливі викиди в атмосферу, і закликав всі країни боротися з проблемою зміни клімату.



Канцлерка Німеччини Ангела Меркель заявила, що ФРН має намір до 2038 року прибрати вугілля з електрифікації.

"До 2038 року ми хочемо прибрати вугілля з електрифікації та перейти на поновлювані джерела. У минулому році ми 46% енергії виробили з поновлюваних джерел", - сказала вона.

Меркель нагадала, що Німеччина вже на 40% скоротила свої викиди в порівнянні з 1990-м роком.



Президент Франції Емманюель Макрон закликав швидше просуватися вперед у виконанні зобов'язань по боротьбі з кліматичними змінами.

"Ми повинні швидше рухатися вперед, щоб виконати ті зобов'язання, які взяли на себе в боротьбі з кліматичними змінами до 2030 року", - сказав він.

Макрон запропонував обговорити проблему технологій, зокрема, створення нових батарей для використання сонячної енергії. "Нам необхідно також повністю трансформувати фінансову систему. Важливо здійснювати регулювання на міжнародному рівні. Якщо у нас не буде певної вуглецевої ціни, то не буде і екологічного переходу", - сказав він.

Прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо розповів, що його країна має намір до 2030 року скоротити викиди двоокису вуглецю не на 30% нижче показників 2005 року, а на 40-45%. Він запевнив, що Канада продовжить докладати ще більше зусиль, щоб виконати завдання щодо повного припинення шкідливих викидів в атмосферу до 2050 року.

"Я натхнений тим, що сьогодні так багато країн разом борються зі змінами клімату. Це єдиний спосіб подолати ті виклики, з якими люди стикаються в усіх частинах нашого світу", - сказав він.

Японський прем'єр Есіхіде Суга пообіцяв до $3 млрд в Зелений кліматичний фонд, створений для сприяння країнам, що розвиваються, в досягненні цілей Паризької угоди.



Також Суга оголосив, що уряд Японії поставив завдання скоротити обсяги викидів парникових газів країни на 46% до 2030 року в порівнянні з рівнем 2013 року.



У свою чергу президент РФ Путін запропонував налагодити міжнародне співробітництво в моніторингу всіх видів шкідливих викидів.



Путін також запевнив, що Росія готова надати преференції іноземним компаніям, які збираються інвестувати в чисті технології в РФ.



Він запевнив, що Росія з усією відповідальністю підходить до виконання своїх міжнародних зобов'язань у цій сфері. Перш за все, за словами Путіна, це стосується реалізації рамкової конвенції ООН про зміну клімату, Кіотського протоколу та Паризької угоди. Президент додав, що Росія веде енергійну роботу по формуванню в країні сучасного законодавства, що забезпечує контроль за емісією вуглецю і стимулюючого його скорочення.



За словами Путіна, з 1990 року обсяг парникових газів в РФ зменшився в два рази - з 3,1 млрд тонн еквівалента СО2, до 1,6 млрд тонн.

"Хотів би ще раз підкреслити, що Російська Федерація щиро зацікавлена в активізації міжнародного співробітництва з тим, щоб продовжити пошук дієвих шляхів вирішення проблеми зміни клімату. Як, втім, і всіх інших гострих глобальних проблем", - сказав він.

Прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді запропонував оголосити "десятиліття боротьби з кліматичними змінами" і закликав країни до конкретних дій на цьому напрямку.



За його словами, Індія виконує свою роль відповідальної країни в справі захисту природи.

"Наша амбітна мета - довести рівень виробництва відновлюваної енергії до 450 ГВт до 2030 року. Сьогодні, коли ми обговорюємо глобальні дії по клімату, хочу, щоб ви відзначили, що вуглецевий слід Індії на душу населення на 60% нижче, ніж в середньому по світу. Це пояснюється тим, що наш спосіб життя все ще йде корінням в стійку традиційну практику", - сказав прем'єр.

Моді також оголосив про початок програми Партнерство між Індією і США з питань клімату та чистої енергетики до 2030 року, мета якої - залучення інвестицій, демонстрація екологічно чистих технологій і створення можливостей для екологічного співробітництва.



Відзначимо, в саміті беруть участь близько 40 лідерів держав.