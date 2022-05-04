Порушення карантину: в КНДР влаштували публічну страту

15:11 04 грудня Київ, Україна

Як покарання за порушення карантинних правил в період пандемії COVID-19, влада Північної Кореї прийняла рішення вдатися до крайніх заходів.

Про це повідомляє видання Radio Free Asia з посиланням на джерела.



За словами жителя провінції Північний Пхенан на кордоні з Китаєм, в кінці листопада в Північній Кореї посилили наявні надзвичайні карантинні заходи до "надзвичайних карантинних заходів надвисокого рівня".

"Вони влаштували публічну страту з розстрілом, щоб налякати місцевих жителів в прикордонній зоні, оскільки було багато контактів з людьми по інший бік кордону, в тому числі багато контрабанди", - сказало джерело.

Розстріляним виявився чоловік у віці близько 50 років, звинувачений в контрабанді з китайськими діловими партнерами через кордон, який був закритий протягом більшої частини 2020 року.