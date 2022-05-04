Порушення карантину: в КНДР влаштували публічну страту

Як покарання за порушення карантинних правил в період пандемії COVID-19, влада Північної Кореї прийняла рішення вдатися до крайніх заходів.
Про це повідомляє видання Radio Free Asia з посиланням на джерела.
За словами жителя провінції Північний Пхенан на кордоні з Китаєм, в кінці листопада в Північній Кореї посилили наявні надзвичайні карантинні заходи до "надзвичайних карантинних заходів надвисокого рівня".
За словами жителя провінції Північний Пхенан на кордоні з Китаєм, в кінці листопада в Північній Кореї посилили наявні надзвичайні карантинні заходи до "надзвичайних карантинних заходів надвисокого рівня".
Розстріляним виявився чоловік у віці близько 50 років, звинувачений в контрабанді з китайськими діловими партнерами через кордон, який був закритий протягом більшої частини 2020 року.
Відзначимо, в серпні влада КНДР дала військовим право стріляти на ураження в будь-яку людину, що наблизиться до кордону з Китаєм на відстань одного кілометра. Цей захід спрямований на запобігання проникненню на територію країни коронавірусу.
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