Народ рохінджа буде судитися з Facebook через мову ворожнечі

14:45 07 грудень Київ, Україна





Про це пише ВВС.



Зокрема, позивачі вимагають компенсації понад 150 мільярдів доларів (близько 4,11 трильйона гривень), стверджуючи, що платформи Facebook пропагують насильство проти меншини, що переслідується.



Компанію звинуватили в тому, що вона дозволила "роками продовжувати розповсюдження ненависної та небезпечної дезінформації".



За інформацією журналістів, британська юридична фірма, яка представляє інтереси деяких біженців, направила до Facebook листа, в якому, зокрема, стверджується таке: Десятки біженців – представників народу рохінджа у Великій Британії та США подали до суду на Facebook (нині – Meta), звинувативши компанію в тому, що вона дозволила поширювати у своїй соцмережі мову ворожнечі проти них.Про це пише ВВС.Зокрема, позивачі вимагають компенсації понад 150 мільярдів доларів (близько 4,11 трильйона гривень), стверджуючи, що платформи Facebook пропагують насильство проти меншини, що переслідується.Компанію звинуватили в тому, що вона дозволила "роками продовжувати розповсюдження ненависної та небезпечної дезінформації".За інформацією журналістів, британська юридична фірма, яка представляє інтереси деяких біженців, направила до Facebook листа, в якому, зокрема, стверджується таке:

алгоритми Facebook "підсилили мову ненависті проти народу рохінджа";

компанія не інвестувала в модераторів та фактчекерів, які знали про політичну ситуацію в М'янмі;

їй не вдалося видалити повідомлення або облікові записи, які підбурювали до насильства проти рохінджа;

вона не змогла “вжити належних та своєчасних заходів”, незважаючи на попередження благодійних організацій та ЗМІ.

Водночас у США юристи подали скаргу на Facebook у Сан-Франциско, звинувативши її в тому, що вона готова продати життя народу рохінджа заради завоювання ринку у невеликій країні Південно-Східної Азії.



На підтвердження своїх претензій вони посилаються на повідомлення у Фейсбуці, знайдені під час розслідування інформагентства Reuters, зокрема, у 2013 році, де йшлося: "Ми маємо боротися з ними (рохінджа. – ред.) так, як Гітлер боровся з євреями".



Інше повідомлення звучало так: "Налийте палива та підпаліть, щоб вони могли швидше зустрітися з Аллахом".



Компанія Facebook у 2018 визнала, що зробила недостатньо для запобігання розпалюванню насильства та ненависті проти рохінджа.



Більшість населення М'янми – буддисти. Але в штаті Ракхайн, на заході країни, живе близько мільйона людей з народу рохінджа, більшість із них сповідує іслам.



У серпні 2017 року близько 700 тисяч рохінджа втекли до сусіднього з М'янмою Бангладешу, рятуючись від конфлікту, що спалахнув у цьому штаті. Щонайменше 10 тисяч було вбито під час репресій з боку військових М'янми.



Активісти рохінджа заявляють, що військові та місцеві буддисти почали помсту проти місцевих мусульман після нападу на поліційний пост. ЗМІ повідомляли про випадки, коли солдати спалювали села рохінджа та нападали на їхніх мешканців. Військові стверджували, що їхні дії є відповіддю на напади бойовиків. ‎



В ООН заявили, що операція у М'янмі була "схожа на приклад етнічних чисток із підручника". Проте місцева влада заперечувала проведення етнічних чисток.



Компанія Facebook налічує понад 20 мільйонів користувачів у М'янмі. Для багатьох сайт соціальних мереж є основним або єдиним способом отримувати новини та ділитися ними.



У 2018 р. ООН звинуватила компанію у «повільній та неефективній» реакції на поширення ненависті в Інтернеті. Відповідно до законодавства США, Фейсбук відповідає за повідомлення, розміщені його користувачами. Проте позови, про які йдеться, стверджують, що за законами М'янми у соцмережі немає такого захисту, і це має перевагу у справі.