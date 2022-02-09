Нарощування військової могутності Росії навколо України переходить у нову фазу

Група з трьох кораблів зайшла до Чорного моря, до Міноборони РФ пояснюють це пересування участю у військових навчаннях. Кожна з 4080-тонних амфібій здатна висадити на берег 10 бойових танків та близько 350 військовослужбовців.
Російські десантні кораблі, які беруть участь у навчаннях у Чорному морі, можуть відіграти або вирішальну, або відволікаючу роль, якщо Кремль здійснить нове вторгнення в Україну, вважають аналітики.
Російські військові кораблі також знаходяться у Середземному морі. На думку деяких аналітиків, вони можуть бути там для того, щоб налякати Україну, змусивши її повірити у можливість морського десанту.
Це може змусити Україну перекинути війська для захисту прибережних районів, залишивши країну з меншою кількістю засобів захисту в інших місцях, - сказав Дмитро Горенбург, старший науковий співробітник аналітичного центру CNA.
Це може змусити Україну перекинути війська для захисту прибережних районів, залишивши країну з меншою кількістю засобів захисту в інших місцях, - сказав Дмитро Горенбург, старший науковий співробітник аналітичного центру CNA.
Науковий співробітник і старший директор Центру оборонних концепцій та технологій Гудзонського інституту Браян Кларк вважає, що великомасштабний морський десант Росії малоймовірний.
Стратегічний Зміїний острів у Чорному морі також може опинитися в полі зору Росії.. Маленький острів належить Україні. За словами Кларк, якщо Росія захопить його, Кремль отримає контроль за доступом до південного узбережжя України, що дещо полегшить блокаду.
Дослідник Саттон у статті для Naval News пише, що кораблі розширюють варіанти дій для російських військових і це виглядає як підготовка до вторгнення.
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