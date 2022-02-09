Нарощування військової могутності Росії навколо України переходить у нову фазу

18:43 09 лютий Київ, Україна

Група з трьох кораблів зайшла до Чорного моря, до Міноборони РФ пояснюють це пересування участю у військових навчаннях. Кожна з 4080-тонних амфібій здатна висадити на берег 10 бойових танків та близько 350 військовослужбовців.

Російські десантні кораблі, які беруть участь у навчаннях у Чорному морі, можуть відіграти або вирішальну, або відволікаючу роль, якщо Кремль здійснить нове вторгнення в Україну, вважають аналітики.

Російські військові кораблі також знаходяться у Середземному морі. На думку деяких аналітиків, вони можуть бути там для того, щоб налякати Україну, змусивши її повірити у можливість морського десанту.



Це може змусити Україну перекинути війська для захисту прибережних районів, залишивши країну з меншою кількістю засобів захисту в інших місцях, - сказав Дмитро Горенбург, старший науковий співробітник аналітичного центру CNA.

Науковий співробітник і старший директор Центру оборонних концепцій та технологій Гудзонського інституту Браян Кларк вважає, що великомасштабний морський десант Росії малоймовірний.

"Кораблі "можуть бути частиною десанту для висадки далеко від зосередження українських сил уздовж узбережжя між Кримом та українським містом Одеса, щоб перекрити дороги не дозволити Україні відправити підкріплення, або діяти на море, щоб блокувати пересування українських сил", - сказав Кларк.

Стратегічний Зміїний острів у Чорному морі також може опинитися в полі зору Росії.. Маленький острів належить Україні. За словами Кларк, якщо Росія захопить його, Кремль отримає контроль за доступом до південного узбережжя України, що дещо полегшить блокаду.

Дослідник Саттон у статті для Naval News пише, що кораблі розширюють варіанти дій для російських військових і це виглядає як підготовка до вторгнення.